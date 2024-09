L’Unione fa la Forza nel Servizio Idrico di Catania: Sindacato Chiede Confronto

Richiesta

L'appello si fa sentire in un momento di stallo preoccupante, con il rischio che le incertezze gestionali impattino sul servizio idrico, fondamentale per la comunità etnea

In un’epoca in cui l’efficienza e la sostenibilità dei servizi pubblici sono sempre più al centro del dibattito pubblico, la questione del Gestore unico del Sistema Idrico Etneo (SIE) entra in una fase cruciale. La CISAL FederEnergia, con un’azione mirata volta alla ricerca di soluzioni condivise, sollecita un incontro urgente con il Presidente dell’ATI Catania, Fabio Mancuso, e i vertici dei Servizi Idrici Etnei. L’appello si fa sentire in un momento di stallo preoccupante, con il rischio che le incertezze gestionali impattino sul servizio idrico, fondamentale per la comunità etnea. A pronunciarsi è Pietro Scalia, Segretario di Federazione, il quale pone l’accento sull’importanza di avviare un dialogo costruttivo per superare l’attuale fase di incertezza. La sfida che si prospetta è quella di guidare un’aggregazione delle gestioni esistenti in un quadro organizzativo unico che possa migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. Per il sindacato, è essenziale che tale processo avvenga in maniera trasparente e inclusiva, tenendo conto delle risorse umane già impegnate, assicurando che ogni trasferimento sia conforme alle leggi in vigore.Le parole di Scalia riecheggiano nelle dichiarazioni di Giovanni Lo Schiavo, responsabile della CISAL catanese, che sottolinea con forza la posizione del sindacato: “Un servizio idrico integrato efficiente necessita non solo di risorse umane qualificate e motivete, ma anche di investimenti mirati e di una pianificazione strategica.”Questa richiesta d’incontro non è solo un’esigenza sindacale, ma diventa il simbolo di una più ampia necessità di dialogo e collaborazione tra le varie parti sociali e istituzionali.

La CISAL FederEnergia, nel sottolineare l’urgenza di definire al più presto un piano industriale chiaro, si propone come protagonista attivo in questo processo di cambiamento.La situazione a Catania diventa dunque emblematica di come, in temi così vitali come la gestione delle risorse idriche, il dialogo e la cooperazione siano non solo auspicabili, ma necessari. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questo appello riuscirà a catalizzare le energie e le intenzioni verso la realizzazione di un servizio idrico che si posizioni all’avanguardia nell’interesse di tutti i cittadini Etnei