Mado Fest debutta sulle Madonie: sei grandi eventi tra teatro, musica e comicità

Comunicati Stampa

La straordinaria voce di Antonella Ruggiero, l’ironia intelligente di Giobbe Covatta, lo stile raffinato e teatrale di Peppe Servillo. E ancora l’Orchestra La Corelli, con le sue sonorità che fondono classico e moderno, l’arte teatrale di Mario Incudine, la comicità leggera de I Badaboom.

Sono questi i grandi nomi protagonisti della prima edizione di “Mado Fest, Theatre and Music sulle Madonie”, il Festival delle Madonie pensato per regalare al pubblico- cittadini e visitatori- sei serate di alto livello culturale nelle location più belle dei borghi di Petralia Sottana, Petralia Soprana, Caltavuturo, Gangi e Blufi.

L’idea è della Asc Production, che è riuscita a coinvolgere in questo cartellone d’eccellenza ben cinque borghi del territorio.

“La volontà è quella di fare sistema- spiega il Sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito, in rappresentanza anche degli altri primi cittadini dell’hinterland- per offrire, da una parte, una rassegna di alto valore artistico, culturale e sociale, e dall’altra per alimentare nuovi flussi turistici nel territorio. Crediamo fortemente nella cultura quale motore di sviluppo per il turismo”.

Il via del Festival venerdì 11 luglio, alle ore 22 all’Anfiteatro Pineta Comunale di Petralia Sottana, con “Trova le differenze” de I Badaboom, pronti a strappare sorrisi con sketch e gag travolgenti sulla diversità nella coppia e non solo.

Venerdì primo agosto, alle ore 22 in Piazza Municipio di Blufi, in scena Peppe Servillo & Solis String Quartet con “Carosonamente”, un omaggio all’opera del celebre cantautore napoletano Renato Carosone, dei suoi successi noti anche di brani meno celebre. In un connubio tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, lo spettacolo esplora temi cari a Carosone quali l’ironia, la vita quotidiana e il rapporto con la sua terra e la sua gente.

Sabato 9 agosto, alle ore 22 all’Anfiteatro Paolo Borsellino di Caltavuturo, l’amatissimo comico Giobbe Covatta si esibirà in “70, riassunto delle puntate precedenti”, una riflessione ironica e tagliente, a 70 anni di età e 40 di carriera, un viaggio attraverso i suoi pezzi storici e non sui più svariati temi: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo e vecchiaia.

Mercoledì 20 agosto, alle ore 22 in Piazza Duomo di Petralia Soprana, la rinomata Orchestra La Corelli si esibirà in “Dreaming Melodies”, uno spettacolo che ha già incantato platee in tutta Italia, e che propone un excursus musicale tra le più amate colonne sonore dell’universo Disney, sapientemente arrangiate in un mix tra classico e moderno.

La stessa Orchestra La Corelli, giovedì 21 agosto alle ore 22, in Piazza del Popolo a Gangi, accompagnerà il poliedrico Mario Incudine nello spettacolo concerto “Parlami d’Amore”, con Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica. Un viaggio fatto di musica e parole, di tenerezza e di ironia, di amarcord e di aneddoti che raccontano un pezzo della nostra storia attraverso la produzione musicale italiana del periodo che va dal 1918 al 1940.

La prima edizione della rassegna si concluderà infine, domenica 7 settembre alle ore 22 in Piazza Duomo di Petralia Sottana, con “Una voce, una fisarmonica”, uno spettacolo intimo e raffinato in cui la straordinaria voce di Antonella Ruggiero si fonde con le sonorità calde e struggenti della fisarmonica di Renzo Ruggieri. Un viaggio musicale che attraversa generi e culture, dalle melodie popolari alle canzoni d’autore, dalle arie sacre ai brani più celebri del suo repertorio.

Mado Fest è un progetto Asc Production, realizzato grazie al contributo della Città Metropolitana di Palermo (fondi FUS- MIBACT), e con il patrocinio non oneroso dei Comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana, Caltavuturo, Gangi e Blufi.

Biglietti: https://www.liveticket.it/madofest