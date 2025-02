“Mafia, antimafia e i media” il tema della prossima conferenza del Progetto antimafia del Centro studi Pio La Torre

Comunicati Stampa

Si parlerà di “Mafia, antimafia e media” dalle 9 alle 11 di giovedì 27 febbraio al l’I.T.S.T. ”Vittorio Emanuele III”, in via Duca della Verdura 48.

Proseguono le conferenze del Progetto Educativo Antimafia, promosso dal Centro Pio La Torre, giunto alla 19sima edizione. A intervenire saranno Emanuele Lauria, direttore della redazione siciliana di Repubblica, e Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia. Coordinerà i lavori il giornalista Franco Nicastro.

Come consuetudine parteciperanno e saranno collegati in streaming gli studenti delle scuole italiane che, alla fine degli interventi, porranno ai relatori le proprie domande, approfondendo in tal modo i temi della legalità, del contrasto alle criminalità organizzate e della cittadinanza attiva, proposti e trattati dal Centro Studi Pio La Torre.

Luogo: I.T.S.T. Vittorio Emanuele III, Via Duca della Verdura , 48, PALERMO, PALERMO, SICILIA