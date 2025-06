Mangia’s Musaic Festival 2025: grandi nomi della musica nell’incantevole Resort Mangia’s Brucoli.

Comunicati Stampa

È con grande entusiasmo che il Gruppo Mangia’s, in collaborazione con MG Events, annuncia la seconda edizione del Mangia’s Musaic Festival, un evento musicale di rilevanza internazionale che si svolgerà dal 26 al 29 giugno 2025 presso il suggestivo Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels. Questa straordinaria iniziativa si propone di fondere la magnificenza della natura siciliana con un’offerta musicale di alta qualità.

Sulla iniziativa interviene, Marcello Mangia, Presidente & CEO del Gruppo Mangia’s “È con grande entusiasmo e orgoglio che annuncio la seconda edizione del Mangia’s Musaic Festival, un evento che si preannuncia straordinario e che si svolgerà dal 26 al 29 giugno 2025 presso il nostro incantevole Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels. Il festival musicale rappresenta un crocevia tra l’arte della musica e la bellezza senza tempo della Sicilia, un luogo dove le emozioni prendono vita sotto il cielo stellato e il dolce suono delle onde del Mediterraneo. Il Mangia’s Musaic Festival non è solo una celebrazione della musica; è un viaggio sensoriale che unisce il calore dell’accoglienza siciliana a performance artistiche di fama internazionale. Siamo onorati di avere sul palco artisti del calibro di Mario Biondi, Matt Bianco, gli Imagination feat. Lee John e gli Incognito, ciascuno dei quali porterà la propria unicità e il proprio talento in questa magica cornice. Quest’anno, sotto la direzione artistica di Nick The Nightfly, promettiamo un’esperienza che saprà incantare il pubblico, mescolando suoni, colori, e i profumi inconfondibili della nostra terra. La musica ha un potere straordinario: riesce a creare legami, ad evocare ricordi e a trasmettere sensazioni che vanno oltre le parole. “C’è musica nel suo boato” ci ricorda Byron, e noi vogliamo che gli ospiti possano vivere questa esperienza, immersi nelle atmosfere suggestive dei nostri terreni costieri. L’organizzazione del festival ha previsto pacchetti turistici innovativi, concepiti per attrarre visitatori da ogni parte del mondo, combinando momenti di relax e musica in un’unica offerta. I partecipanti potranno non solo godere di concerti indimenticabili, ma anche scoprire le meraviglie naturali e culturali della Sicilia, rendendo il loro soggiorno un’esperienza completa e memorabile.

Crediamo fermamente che eventi di questo tipo possano fungere da volano per il turismo siciliano. La prima edizione del festival ha avuto un riscontro eccezionale, e siamo fiduciosi che questa seconda edizione supererà ogni aspettativa. La nostra missione è quella di rafforzare l’immagine della Sicilia come meta privilegiata per il turismo internazionale, regalando esperienze artistiche di alta qualità in contesti unici. Vogliamo ringraziare i nostri partner, tra cui GLP Georg Leitner Productions, Ponderosa Music & Art e Just Jazz International, che hanno reso possibile questo progetto. Il patrocinio gratuito della Regione Siciliana e del Comune di Augusta è un ulteriore segno del supporto che riceviamo nella promozione della cultura e della bellezza della nostra isola”.

Per chi volesse prenotare i biglietti sono disponibili sul portale Ticketone, per non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica. Sono disponibili sconti per gruppi e che i pacchetti turistici possono essere acquistati tramite tour operator nazionali e internazionali, a partire da € 290. Questa è un’opportunità imperdibile per immergersi nell’anima della Sicilia, dove la musica incontra la bellezza in un abbraccio che lascia un segno nel cuore di chi vi partecipa. Al Mangia’s Musaic Festival, un evento che promette di essere indimenticabile per essere celebrato con passione e dedizione.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti turistici e sull’acquisto dei biglietti, si invita a visitare il sito ufficiale del festival, Mangia’s Musaic Festival e a seguire i canali social di MG Events e del Gruppo Mangia’s.

Organizzazione esclusiva del Gruppo Mangia’s e MG Events.

Info: booking@mondoisole.net, + 39 348 1782499, +39 095 8838995, https://www.facebook.com/share/19nCe1P3wH/?mibextid=wwXIfr, https://www.instagram.com/musaicfestivalmangiasbrucoli?igsh=Mnp1dHcyeTE4NjFr.

Il Mangia’s Musaic Festival si appresta a dare vita ad un’esperienza indimenticabile, dove musica, bellezze naturali e cultura siciliana si uniscono per un unico grande evento. Un’esperienza che celebra la bellezza della Sicilia e l’anima artistica del gruppo Mangia’s.

I biglietti sono in vendita tramite 2 canali:

Offerta vacanza + music proposti dai tour operator Aeroviaggi & Mondoisole attraverso le più importanti agenzie viaggi/tour operator nazionali ed internazionali a partire da € 290 per pacchetto.

Campagne promozionali di Prenota Prima entro il 30 maggio con sconti fino al 20 %

Vendita Spettacoli attraverso il portale TICKETONE.

Costi biglietti:

26.06.2025 ore 21.30 Nick & Mario Biondi da € 69

27.06.25 ore 21.30 Matt Bianco da € 49

28.06.25 ore 21.30 Imagination feat Lee John da 39

29.06.25 oer 21.30 Incognito con Tony Momrelle da € 49

Sconti gruppo min 10 pax da 20€

Partnership

GLP Georg Leitner Productions

Ponderosa Music & Art

Just Jazz International

Regione Siciliana Patrocinio Gratuito

Comune di Augusta Patrocinio Gratuito

Volatile Bernardo srl

B.V srl

Buy in Sicily srl