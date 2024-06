MARCELLO MASTROIANNI, IL MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL LANCIA LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI PER IL CENTENARIO

Comunicati Stampa

Con l’incontro “Insieme per il Cinema: Mastroianni e Montecatini International Short Film Festival”, che si è svolto il 3 giugno alla Casa del Cinema di Roma, il Montecatini International Short Film Festival lancia ufficialmente il programma delle iniziative nazionali e internazionali per il centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni, in collaborazione con l’Associazione Romana della Ciociaria e il Comitato “Mastroianni 100”.

La rassegna prevede un calendario di eventi, incontri, spettacoli e proiezioni, che avrà ampia visibilità internazionale grazie al roadshow internazionale del MISFF: il festival diretto da Marcello Zeppi è gemellato infatti con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys; da quest’anno il MISFF ha anche avviato una collaborazione con l’armena Yerevan State University e con ENIT Madrid, Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna di Madrid e Com.It.Es Madrid per la programmazione di una serie di eventi di promozione culturale in Spagna.

E non è tutto: nel corso della prossima edizione del Montecatini International Short Film Festival, in programma a Montecatini Terme dal 5 al 10 di novembre, è in programma una rassegna di iniziative dedicate a Mastroianni. Il giusto tributo ad un grande interprete, legato anche nell’immaginario comune a Montecatini Terme: l’incedere di Marcello Mastroianni che tutto vestito di bianco entra nella piscina dei fanghi dello stabilimento Tettuccio a Montecatini Terme è un’immagine iconica non solo del film Oci Ciornie, capolavoro del maestro russo Nikita Sergeevic Michalkov, con cui l’attore vinse nel 1987 il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes.

«Marcello Mastroianni ha fatto la storia del cinema» dichiara Marcello Zeppi, Presidente del MISFF. «Il nostro festival, attraverso la sua rete di rapporti internazionali, ha una doppia mission: celebrare il centenario dalla sua nascita nel mondo, dove è un simbolo dell’Italia, ma anche farlo conoscere ai più giovani. Perché è un patrimonio di tutti».

Guest star e madrina dell’evento “Insieme per il Cinema: Mastroianni e Montecatini International Short Film Festival” è stata l’attrice Claudia Gerini; hanno partecipato Marcello Zeppi (presidente del Montecatini International Short Film Festival), Daniele Luxardo (presidente del Comitato “Mastroianni 100”), Alessandro Carnevali (presidente dell’Associazione Romana della Ciociaria), Gennaro Colangelo (membro del Comitato “Mastroianni 100”), Alessandra Moretti (vicepresidente del MISFF con delega al Cinema D’Impresa), Angelo Frezza (autore e produttore cinematografico) Emmanuel Casaburi (attore protagonista della performance- evento Io, Marcello, che si è svolta nel corso dell’incontro) Alessandro Prato (filmmaker) e Tiziana Primozich (giornalista).

In collegamento dall’estero Antonio Costa Valente (Universitade do Algarve), Carlos Coelho Costa (Universidade da Maia-Umaia), Alfonso Palazon Meseguer (Università Rey Juan Carlos Madrid), Sara Nalbandyan (rettrice della Yerevan State University), e Aram Manukyan (CEO di Let Me Production e membro della “Panarmenian Federation of Film Producers”), con una delegazione di cineasti armeni.

Connessi in remoto anche Olga Strada (presidente della Giuria Cinema Fiction MISFF 2024), Armando Lostaglio (critico cinematografico e coordinatore della Giuria Fiction MISFF 2024) Alberto Di Mauro (artista visivo e coordinatore Giuria Sperimentale MISFF), Pietro Mariani (Coordinatore Giuria Documentari MISFF 2024) e Veronica Parsi (film producer, coordinamento e Tutor Campus Cinema & Danza TIAFF/MISFF).

Infine, hanno partecipato in remoto anche i ragazzi dell’Accademia Cinema Toscana di Lucca, che saranno coinvolti in alcuni degli eventi in programma nei prossimi mesi; l’apertura alla creatività dei giovani è stata ribadita nel corso dell’evento anche dalla Regione Lazio, attraverso l’impegno del presidente della Commissione Cultura, Spettacolo Sport e Turismo Luciano Crea.

Luogo: Casa del Cinema, Largo Mastroianni, 1, ROMA, ROMA, LAZIO