Marina di Acate, raccolta fondi per nuove auto necessarie ad accompagnare i bambini del borgo

Comunicati Stampa

“Ti chiediamo di darci una mano per sostenere il progetto di aiuto ai bambini di Marina di Acate. In questo piccolo borgo sono presenti numerose famiglie rumene, tunisine, albanesi e marocchine che lavorano nelle serre tutto l’anno e vivono, spesso, in condizioni molto precarie”.

Il gruppo Tu.C.Um (Tutti Custodi di Umanità), nato dall’intuizione di alcune suore Carmelitane missionarie e laici, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Le famiglie con tanti bambini – scrivono gli organizzatori – hanno bisogno di essere sostenute nelle necessità primarie. Per questo motivo, da tre anni, affianchiamo la Caritas e altre associazioni, offrendo un servizio di doposcuola quotidiano rivolto a circa trenta bambini, occupandoci degli accompagnamenti per raggiungere i servizi sanitari e pubblici in generale, altrimenti preclusi per via dell’assenza del trasporto pubblico”.

“E ancora – aggiungono – organizzando momenti di incontro, condivisione e gioco, ma anche di ascolto e di sostegno personale, specialmente per chi, in quell’area, vive situazioni di solitudine e abbandono”.

“Per fare tutto questo – continuano – abbiamo bisogno di muoverci su quattro ruote: quotidianamente ‘maciniamo’ chilometri tra una serra e l’altra. Le auto della nostra Comunità, però – proseguono – hanno alzato bandiera bianca”.

“Ma tu non lasciarci a piedi! Puoi contribuire a tenere acceso il motore della solidarietà, permettendoci l’acquisto di un’auto”, concludono.

La raccolta fondi, arrivata a 2.500 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/unauto-per-i-bambini-di-marina-di-acate