Martin Scorsese al Taormina Film Festival 2025: un tributo alla leggenda del cinema

Scorsese riceverà il Premio alla Carriera, riconoscimento che celebra non solo la sua inimitabile filmografia, ma anche il suo contributo instancabile alla conservazione della memoria cinematografica e alla diffusione della cultura del cinema

Il Taormina Film Festival si prepara a scrivere una pagina indimenticabile della sua storia. Per la prima volta, uno dei più grandi registi viventi, Martin Scorsese, sarà ospite d’onore della 71ª edizione della manifestazione, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. Una presenza straordinaria, che celebra il legame tra arte cinematografica e patrimonio culturale italiano in uno dei luoghi più suggestivi del mondo: il Teatro Antico di Taormina.

Nel cuore della Sicilia, Scorsese riceverà il Premio alla Carriera, riconoscimento che celebra non solo la sua inimitabile filmografia, ma anche il suo contributo instancabile alla conservazione della memoria cinematografica e alla diffusione della cultura del cinema. L’omaggio al Maestro sarà suggellato dalla proiezione di Taxi Driver (1976), il thriller psicologico che ha segnato un’epoca, diretto da Scorsese e interpretato da un giovanissimo Robert De Niro insieme a Jodie Foster e Harvey Keitel.

Tiziana Rocca, Direttrice Artistica del Festival, ha definito la partecipazione di Scorsese “un evento epocale”, sottolineando come il regista italoamericano rappresenti “molto più di un autore”: una vera e propria leggenda vivente, capace di indagare con profondità l’animo umano, le sue passioni, i suoi conflitti. Dai capolavori come Toro Scatenato, Quei bravi ragazzi e The Departed, fino a The Irishman e Killers of the Flower Moon, l’opera di Scorsese ha riscritto il linguaggio del cinema contemporaneo, influenzando generazioni di registi e spettatori in tutto il mondo.

Anche Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, ha celebrato l’importanza dell’evento, sottolineando come la presenza di Scorsese a Taormina sia “un tributo al potere universale del cinema” e confermi la vocazione della Sicilia a essere “crocevia di arte, talento e bellezza”.