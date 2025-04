Mascali, al via bitumazione delle strade ad alta densità veicolare

Nel Catanese

L'iniziativa è resa possibile dalla sinergia con Enel, attualmente impegnata in lavori di interramento di sottoservizi sul territorio comunale

Sono in corso a Mascali importanti interventi di bitumazione del manto stradale su diverse arterie ad alta densità veicolare: un lungo tratto di via Carrata, piazza Dante e via Quasimodo. L’iniziativa è resa possibile dalla sinergia con Enel, attualmente impegnata in lavori di interramento di sottoservizi sul territorio comunale.

“Grazie all’intervento di Enel – spiega il sindaco di Mascali, Luigi Messina – stiamo asfaltando diverse strade. Oltre al ripristino del tratto interessato dai lavori di interramento, che per loro è in media di 80 centimetri fino a un metro, come amministrazione abbiamo richiesto e ottenuto che venisse asfaltata quasi l’intera larghezza della carreggiata. Questo ci ha consentito di migliorare significativamente la viabilità in alcune strade che erano state inevitabilmente danneggiate dai cantieri, e questo è un risultato importante per la comunità”.

Il sindaco Messina ha inoltre evidenziato una difficoltà logistica che l’amministrazione stava affrontando: “Da oltre due mesi eravamo senza il nostro operaio addetto alla conduzione del camion per la manutenzione stradale e la riparazione delle buche sul territorio, creando notevoli disagi”.

Tuttavia, una soluzione è stata trovata grazie all’acquisizione temporanea di personale esterno: “Grazie a un operaio esterno che è stato assunto tramite un bando di mobilità temporanea, in questi giorni abbiamo finalmente l’opportunità di riprendere in mano la manutenzione di buona parte delle nostre strade. Siamo ancora in fase di lavorazione e il programma dovrà essere completato, ma i risultati sono già visibili”.

Il primo cittadino ha poi annunciato un importante finanziamento ottenuto per un’altra arteria fondamentale del territorio: “Attraverso un buon finanziamento procederemo quanto prima alla bitumazione di via Carlino, che è una delle strade più dissestate del nostro territorio. A breve inizieranno anche i lavori per sistemare questa importante arteria, la cui sistemazione è una necessità prioritaria per i cittadini”.

Questi interventi rappresentano un segnale concreto dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso la manutenzione della rete viaria, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico a beneficio di tutti i residenti di Mascali.