Mascali, al via la distribuzione dei buoni libro/cedole librarie

Comunicati Stampa

L’amministrazione comunale di Mascali ha annunciato l’avvio della distribuzione dei buoni libro/cedole librarie per l’anno scolastico in corso agli studenti delle scuole medie. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Veronica Musumeci, ha confermato che sono state emesse 361 cedole, per un valore complessivo di 20.000 euro, grazie alle risorse economiche stanziate dal Comune. I buoni libro sono destinati agli studenti residenti a Mascali che frequentano le scuole medie, sia nel territorio comunale che in altri comuni del comprensorio. Le cedole, nominative, sono state consegnate alle segreterie scolastiche di ciascuna scuola. I genitori degli studenti beneficiari, muniti di un documento di riconoscimento valido, potranno ritirare le cedole presso le scuole di appartenenza, seguendo le modalità e gli orari stabiliti da ciascun istituto. L’assessore Musumeci ha espresso soddisfazione per l’avvio della distribuzione dei buoni libro, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione Comunale a favore della scuola e del diritto allo studio. “Siamo finalmente in grado di iniziare con la distribuzione, confermando la mission dell’Amministrazione Comunale che ha posto la scuola al centro delle sue politiche. L’iniziativa rappresenta un aiuto concreto per le famiglie e un segnale di attenzione da parte del Comune verso il mondo della scuola. Ringrazio l’Ufficio Pubblica Istruzione del nostro Comune, per l’impegno profuso nella gestione operativa”.