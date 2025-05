Mascali, al via la stagione balneare con monitoraggio delle acque e divieti specifici balneazione

Nel Catanese

Dallo scorso 1 maggio – con ordinanza regionale – è partita la nuova stagione balneare, nell’ambito della quale si darà il via anche al periodo di monitoraggio della qualità delle acque marine, un processo che si svolgerà da maggio a ottobre. Come previsto dalle normative del Ministero della Salute, saranno effettuati prelievi di pre-campionamento. Parallelamente, il Comune di Mascali, con ordinanza del sindaco Luigi Messina, ha diramato l’annuale ordinanza sindacale che individua con precisione i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per motivi di sicurezza o tutela ambientale: torrente Anguillara, tratto di mare 200 metri nord sud e torrente Macchia, confine sud del territorio comunale di Mascali, circa 700 metri tratto di mare nord-sud. L’ordinanza sindacale introduce inoltre ulteriori restrizioni nelle aree demaniali marittime sotto la giurisdizione di Mascali. È fatto divieto di campeggiare, di effettuare l’alaggio di imbarcazioni al di fuori delle aree designate, di accendere fuochi di qualsiasi genere e di praticare la pesca in zone non consentite. Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha commentato l’avvio della stagione balneare e l’emanazione dell’ordinanza, sottolineando l’importanza di “bilanciare la fruizione del litorale con la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La nostra priorità è garantire una stagione balneare sicura e piacevole per tutti. Il monitoraggio costante della qualità delle acque è fondamentale per la salute pubblica, così come l’individuazione precisa delle aree non balneabili e l’introduzione di divieti specifici mirano a preservare il nostro ambiente costiero e a prevenire situazioni di pericolo. E con l’aumento del flusso turistico e di gitanti e villeggianti che frequentano il lungomare, la gestione del traffico e la sicurezza stradale diventano priorità cruciali”. L’intensificazione dei controlli da parte degli agenti della polizia locale mira a garantire il rispetto delle norme del codice della strada, a prevenire fenomeni di sosta selvaggia che spesso congestionano la viabilità sul lungomare, e a assicurare una maggiore fluidità del traffico a beneficio di residenti e visitatori.