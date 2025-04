Mascali, approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027: via libera alla programmazione dei servizi

Comunicati Stampa

Arriva il disco verde per il Bilancio di Previsione 2025-2027 del Comune di Mascali. Dopo l’approvazione da parte della Giunta guidata dal sindaco Luigi Messina, il documento finanziario ha ottenuto il definitivo via libera con la deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale, dott. Maurizio Cimino. Il Bilancio, come sottolineato dall’amministrazione, risulta pienamente coerente con i principi contabili e le normative vigenti, rappresentando uno strumento fondamentale per la programmazione delle attività comunali nel prossimo triennio. Il sindaco Luigi Messina ha voluto rimarcare la sinergia operativa tra la Giunta e il Commissario straordinario, evidenziando una “progressione di attività all’interno degli uffici che ci ha consentito, quest’anno, di potere approvare lo strumento finanziario in tempi più rapidi. Questa velocizzazione, frutto di un lavoro di squadra e di coordinamento con i vari dipartimenti dell’ente – ha sottolineato il primo cittadino mascalese – permetterà al Comune di programmare con maggiore efficacia i servizi essenziali destinati alla comunità. Tra questi, spiccano le manutenzioni stradali e della pubblica illuminazione, interventi cruciali per il benessere dei cittadini”. L’amministrazione comunale è tuttavia consapevole dei “limiti di carattere economico e di spesa” che caratterizzano il documento finanziario. Tuttavia, la possibilità di avere uno strumento di programmazione definito consentirà di ottimizzare le risorse disponibili e di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze del territorio. “L’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 – sottolinea ancora il sindaco Messina – rappresenta dunque un passo importante per il Comune di Mascali, che ora potrà concentrarsi sulla concreta attuazione dei servizi e degli interventi programmati per la comunità nei prossimi anni”.