Mascali, completata in via Umberto la prima fase dell’installazione della pubblica illuminazione

Sono stati installati i primi tre dei cinque pali previsti, dotati di corpi illuminanti a led di nuova generazione

Dopo anni di attese e disagi, finalmente via Umberto a Mascali, una delle zone a maggiore densità abitativa e con una significativa espansione urbanistica e commerciale, torna a beneficiare di una adeguata pubblica illuminazione. Su precisa indicazione del sindaco Luigi Messina e con il coordinamento dell’assessore alle Manutenzioni Angelo Patti, con il supporto tecnico dell’ing. Michele Spina e dell’arch. Leo Di Bella, è stata completata in questi giorni la prima fase dell’installazione di nuovi punti luce. Sono stati installati i primi tre dei cinque pali previsti, dotati di corpi illuminanti a led di nuova generazione. L’utilizzo della tecnologia led, inoltre, garantirà un significativo risparmio energetico per le casse comunali, un aspetto non secondario nell’ottica di una gestione sostenibile del territorio. “Questo intervento – rimarca l’assessore Patti – rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei residenti e delle attività commerciali della zona, che da tempo lamentavano la carenza di illuminazione pubblica, con conseguenti ripercussioni sul decoro urbano e sulla sicurezza, soprattutto nelle ore serali”. “La realizzazione di questa prima tranche di lavori – soggiunge il sindaco Messina – restituisce un maggiore senso di decoro dell’estesa area urbana e contribuisce in maniera significativa a migliorare la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori della via, rendendo più agevoli e sicuri gli spostamenti. L’illuminazione pubblica è un servizio essenziale che incide direttamente sulla qualità della vita dei nostri concittadini: analoghi interventi saranno eseguiti anche in altri punti del territorio, tuttavia nella consapevolezza delle difficoltà economiche che non consentono grandi spazi di manovra”.