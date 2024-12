Mascali, Giunta approva atto indirizzo contributo trasporto studenti con disabilità

Comunicati Stampa

La Giunta comunale di Mascali, con propria delibera ha approvato un atto di indirizzo per l’erogazione dei contributi economici per il trasporto di studenti con disabilità per il 2024. Al Comune di Mascali è stata assegnata la somma di 13mila 173euro a valere sulla quota del Fondo di Solidarietà attraverso cui l’amministrazione concederà contributi economici alle famiglie degli alunni con disabilità che frequentano le scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado anche fuori Comune.

L’obiettivo è quello di alleggerire il carico economico che grava sulle famiglie e di garantire a tutti i ragazzi il diritto allo studio, indipendentemente dalle loro condizioni.

In un Avviso pubblico sono definiti i requisiti per accedere al beneficio economico i cui termini scadono il 18-2-2025. L’assessore ai Servizi Sociali, Veronica Musumeci, ha espresso grande soddisfazione per questo provvedimento: “Siamo felici di poter offrire un sostegno concreto alle famiglie che si trovano ad affrontare le sfide quotidiane legate alla disabilità. Questo contributo rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti verso una comunità sempre più inclusiva.”