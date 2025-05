Mascali, Polizia locale e Lions Club insegnano l’Educazione Stradale agli studenti

Scuole

L'iniziativa si è concentrata sul Codice della strada, le norme di sicurezza e i comportamenti corretti da adottare sulla via

Il Lions Club Kallipolis di Mascali, presieduto da Agata Caldarera, ha promosso un importante ciclo di lezioni dedicate all’educazione stradale, coinvolgendo attivamente gli studenti delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo di Mascali. L’iniziativa si è concentrata sul Codice della strada, le norme di sicurezza e i comportamenti corretti da adottare sulla via. Le lezioni, caratterizzate da un approccio pratico e coinvolgente, sono state tenute dal comandante della polizia locale di Ragusa Maurizio Cannavò, insieme agli agenti Renato Alessi, Federico Tomaselli e Clara Caudullo. L’intero progetto è stato supervisionato dalla referente Paola Garelli e dalla dirigente scolastica Marisa Blancato.

L’apprendimento non si è limitato alle nozioni teoriche in aula, ma si è esteso anche all’esterno, nel cortile della scuola. Qui, è stato allestito un percorso pratico che ha permesso agli studenti di mettere in pratica le regole apprese. A testimoniare l’importanza dell’iniziativa, hanno partecipato attivamente anche il sindaco di Mascali, Luigi Messina, e l’assessore alla Pubblica istruzione, Veronica Musumeci. Il successo dell’iniziativa ha spinto il Lions Club Kallipolis a programmare la prosecuzione delle attività anche nel prossimo anno scolastico. Tra gli appuntamenti già calendarizzati, spicca una visita degli studenti presso la sede del comando di polizia locale di Mascali.