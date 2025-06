Mascali, installato un sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche (T-RED) sulla Ss114.

Comunicati Stampa

L’Amministrazione comunale di Mascali ha deciso di intervenire in modo significativo per aumentare la sicurezza stradale su un tratto particolarmente problematico della Via Sicula Orientale (SS 114), predisponendo apposita delibera di Giunta per l’avvio delle procedure. All’altezza dell’intersezione semaforica con Viale Immacolata e Via Mercurio, un punto nevralgico e ad alto flusso di traffico, verrà installato un sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche, comunemente noto come T-RED.

Questo incrocio è tristemente noto per il numero elevato di incidenti stradali che si sono verificati nel corso degli anni, alcuni dei quali purtroppo con esiti mortali. Tra le cause principali di questi sinistri, è stata spesso individuata l’inosservanza del semaforo rosso.

Con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e di incentivare gli automobilisti a una condotta di guida più attenta e responsabile, il Comune ha quindi disposto l’installazione del nuovo dispositivo. Il T-RED sarà in grado di filmare e documentare le infrazioni relative al passaggio con il semaforo rosso, fornendo prove inequivocabili per l’applicazione delle sanzioni previste.

Questa iniziativa mira a dissuadere comportamenti pericolosi e a garantire una maggiore fluidità e sicurezza per tutti gli utenti della strada che transitano in quell’area, un passo fondamentale per la protezione della vita umana sulla rete stradale locale. “L’installazione del sistema T-RED in questo punto critico della SS 114 – afferma il sindaco Luigi Messina – rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini. Non possiamo più tollerare che un incrocio così trafficato sia teatro di incidenti, alcuni dei quali con conseguenze tragiche. Questo strumento non è solo un deterrente, ma un investimento concreto per indurre una maggiore responsabilità alla guida e salvare vite. La prevenzione è la nostra priorità, e continueremo a lavorare per rendere le nostre strade più sicure per tutti.”