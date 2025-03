Mascali, la democrazia partecipata premia gli animali: via libera a 5 stalli per cani randagi

Comunicati Stampa

Un successo di partecipazione per la democrazia partecipata a Mascali, dove 422 cittadini, attraverso il voto in presenza, nei locali dell’Ufficio Elettorale del municipio, hanno espresso la propria preferenza su quattro progetti di interesse collettivo. A vincere è stata la proposta della Guardia Nazionale Ambientale (distaccamento di Mascali), che prevede la realizzazione di 5 stalli per il ricovero temporaneo di cani randagi, sequestrati o maltrattati.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro del progetto “Spendiamoli insieme” promosso dall’associazione Parlament Watch, ha permesso ai mascalesi di scegliere come destinare una quota del bilancio comunale, pari al 2% dei trasferimenti regionali, in ottemperanza alla legge regionale 5/2014.

Oltre al progetto vincitore, che ha ottenuto 191 voti, i cittadini hanno potuto esprimersi su proposte riguardanti politiche animaliste, prevenzione (collocazione di defibrillatori), politiche sociali (scivoli per disabili) e un progetto della Pro Loco di Mascali.

Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della votazione, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alle scelte dell’amministrazione. L’assessore ai lavori pubblici, Veronica Musumeci, ha commentato positivamente l’affluenza alle urne, definendola “un buon segnale” di interesse per la vita pubblica: “Il progetto vincitore che mira a ridurre il fenomeno del randagismo, prevede la realizzazione di stalli attrezzati per ospitare temporaneamente cani in difficoltà, offrendo loro un luogo sicuro e protetto. Un’iniziativa che testimonia la sensibilità della comunità di Mascali verso il benessere degli animali”.