Mascali, post alluvione: interventi idraulici sulla Giarre-Nunziata

Comunicati Stampa

A partire da lunedì 26 maggio e fino al 9 luglio, la via Giarre-Nunziata (Strada Provinciale 2/III) sarà interessata da modifiche alla viabilità in corrispondenza dell’attraversamento del torrente Salto del Corvo, fuori dal centro abitato di Mascali. L’ordinanza, emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta del Comune di Mascali, prevede l’istituzione di un senso unico alternato, il divieto di sorpasso e una velocità massima di 20 km/h. Le limitazioni al transito si rendono necessarie per consentire la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria volti a dotare la strada di canalette con caditoie a nastro, essenziali per il drenaggio dell’acqua in caso di pioggia. Gli interventi, progettati dal Genio Civile e finanziati dalla Protezione Civile Regionale con un importo di 100 mila euro, vedono il Comune di Mascali come stazione appaltante. Nello specifico, i lavori consistono nella collocazione di nastri di caditoie in due punti strategici: uno in corrispondenza del torrente Salto del Corvo e l’altro nel tratto terminale prospiciente la via Santa Lucia. Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha espresso soddisfazione per l’avvio di questi interventi idraulici. “Detti lavori erano stati suggeriti già nell’immediato, al termine di un sopralluogo, dopo gli eventi alluvionali del 22 ottobre scorso – ha dichiarato il sindaco Messina – provocando gravi danni che avevano colpito, oltre alla via Giarre-Nunziata, anche il territorio giarrese di Santa Maria la Strada. Le nuove caditoie stradali, una volta completate, permetteranno di intercettare le acque provenienti da Nunziata, convogliandole nel vicino torrente Continella. L’obiettivo è, per l’appunto, evitare nuovi e pericolosi allagamenti, assicurando una maggiore sicurezza al territorio in tema di protezione civile, – ha concluso il sindaco Messina – sottolineando “l’importanza di questi interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico nell’area”.