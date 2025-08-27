Mascali, post alluvione: ultimata la messa in sicurezza del ponte di via Vecchia Sant’Alfio

Comunicati Stampa

Sono stati ultimati gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale denominata via “vecchia S.Alfio”, in corrispondenza dell’intersezione con il torrente Carmine, nel territorio comunale di Mascali, a seguito dei danni provocati dall’evento alluvionale del 22 ottobre del 2024. Per la realizzazione delle opere, avviate lo scorso aprile, il Comune si è avvalso di un finanziamento della Protezione civile di 300 mila euro con progettazione affidata al Genio civile. Lo straripamento del torrente Carmine dovuto alla copiosa ondata d’acqua con trasporto di materiale solido con fuoriuscita dell’acqua nella sede stradale, alimentata anche dalla portata aggiuntiva proveniente dalla “vecchia S.Alfio”, ha comportato lo scalzamento della spalla in dx idraulica. Gli interventi eseguiti hanno riguardato il ripristino di alcuni tratti della sede stradale, nel tratto a monte della “vecchia S.Alfio, realizzazione di una caditoia a nastro per l’intera larghezza stradale collocata a monte dell’attraversamento sul torrente Carmine e convogliamento delle acque all’interno dello stesso. Risagomatura dell’alveo del torrente interessato dalla presenza di detriti, realizzazione di muri rivestiti da muratura di pietrame lavico, sarcitura delle lesioni all’intradosso dell’arco del ponte e rinforzo all’estradosso con calcestruzzo, ricostruzione dei parapetti di protezione, rifacimento tratti della pavimentazione. Stamane sopralluogo alla presenza del sindaco Luigi Messina degli assessori Veronica Musumeci e Paolo Virzì, unitamente all’ing. Michele Spina e i tecnici del Genio civile che hanno progettato le opere idrauliche.