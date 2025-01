Mascali, presentato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Comunicati Stampa

E’ stato presentato nel corso di una conferenza in municipio il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PeBa), per la cui stesura l’amministrazione comunale ha recentemente ottenuto un finanziamento regionale di 14mila euro. Alla conferenza promossa dall’amministrazione con il supporto dell’Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione di Mascali) hanno preso parte i sindaci di Mascali e Giarre, Luigi Messina e Leo Cantarella, gli assessori Veronica Musumeci, Valentina Gullotta e Paolo Virzì, il presidente dell’Uildm, sezione di Mussomeli, Giuseppe Carapezza, in collegamento video e dei referenti locali Giovanni Puglisi e Alessandra Strano.

Il Pe.Ba è stato strutturato, in seguito alla mappatura dei punti critici del territorio, dall’arch. Tania Casella, presente alla conferenza municipale. L’elaborazione del Piano per il Comune di Mascali ha tenuto conto di alcuni fattori importanti, il primo è quello della gradualità degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sia fisiche che percettive. Come hanno spiegato il sindaco di Mascali Messina e l’arch. Casella – “la prima parte del piano è stata quella di individuare, attraverso dei giudizi di priorità, alcuni interventi più importanti rispetto ad altri anche questi ritenuti altrettanto necessari ma meno urgenti. L’approccio è quello di risolvere i singoli problemi con le possibili soluzioni che garantiscano la conformità normativa in coerenza con le disponibilità economiche dell’Ente. Privilegiando soluzioni di facile realizzazione, ma, che allo stesso tempo rendano l’ambiente fruibile ed accessibile a tutti come persone con difficoltà motorie, non autosufficienti, persone anziane e ai bambini, in poche parole tutta la popolazione si deve sentire a suo agio di muoversi e di essere liberi.”

“Una priorità del Piano – ha detto il vice sindaco Veronica Musumeci – è quella di aver analizzato i luoghi e gli spazi pubblici, soprattutto esterni determinando un grado di accessibilità; questa attività nasce dall’attribuzione di giudizi e subito dopo la valutazione delle priorità”. Il sindaco di Giarre, Leo Cantarella ha annunciato, dal canto suo, interventi imminenti per eliminare le barriere architettoniche nel municipio di via Callipoli dove è stato appaltato l’intervento per la collocazione di un ascensore, mentre nei mesi scorsi è stato agevolato l’accesso ai diversamente abili anche nella biblioteca comunale. Come a Mascali sarà predisposto un piano aggiornato dei siti n cui si rende necessario eliminare con urgenza le barriere architettoniche.