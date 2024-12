Mascali si illumina a festa: un ricco programma di eventi natalizi. La città si prepara a vivere un Natale ricco di magia e divertimento.

Comunicati Stampa

Mascali si prepara a vivere un Natale indimenticabile. L’amministrazione comunale, con il vice sindaco Veronica Musumeci e gli assessori Valentina Gullotta e Angelo Patti, ha presentato un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno tutta la comunità. Dall’accensione dell’albero di Natale alle iniziative per i più piccoli, passando per mercatini e spettacoli, il programma natalizio di Mascali offre un’ampia scelta di attività per tutti i gusti. Numerose e variegate le iniziative in programma. “Domani sabato 7, alle 15.30 – afferma l’assessore allo Spettacolo, Valentina Gullotta – nei locali della palestra comunale di viale Immacolata, torna l’appuntamento con “decora con un amico Thun”, un’occasione per dare sfogo alla creatività e realizzare decorazioni natalizie uniche”. Mentre per domenica 8 dicembre, nella festa dell’Immacolata, è in programma l’accensione dell’albero di Natale nella frazione di S.Antonino. Tra gli appuntamenti spicca la quinta edizione del concorso “albero creativo in piazza”, in programma il 14 dicembre, alle 10 e alle 18, organizzato dall’associazione di volontariato Noes con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo. A Puntalazzo, invece, il 15 dicembre, nella sede della Pro loco, sarà inaugurata la “Casa di Babbo Natale”, un luogo magico dove i bambini potranno incontrare il loro eroe e esprimere i loro desideri. “Il 20 dicembre, in piazza Duomo – rivela l’assessore allo Sport, Angelo Patti – inaugurazione degli stand con degustazione di vini e prodotti tipici. Un’opportunità per scoprire i prodotti dell’artigianato locale e gustare le specialità enogastronomiche del territorio”. Il 21 dicembre da piazza Duomo parte il trenino con Babbo Natale che girerà per le vie del paese, il 22, in piazza Duomo, “Natale in piazza” con For Dream (gonfiabili, elfi, truccatori) e la Giornata dello sport e dell’inclusione natalizia con la partecipazione delle associazioni e del Soroptimist. A Santa Venera, la rappresentazione del presepe vivente. Il 6 gennaio 2025 arriva in piazza Duomo la Befana con giochi dal vivo per i bambini. Il programma natalizio di Mascali dedica ampio spazio ai bambini, con numerose iniziative pensate appositamente per loro: laboratori creativi, spettacoli, giochi e la visita alla Casa di Babbo Natale. L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il ricco programma natalizio messo a punto. “Vogliamo offrire ai nostri cittadini – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – un Natale ricco di magia e divertimento, un’occasione per stare insieme e condividere momenti di gioia”.