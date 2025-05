Mascali: Sindaco Messina smonta le fake news diffuse sui social sull’Inquinamento a Fondachello

Comunicati Stampa

“Un allarme ingiustificato e inaccettabile sul borgo marinaro di Fondachello.” Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha duramente replicato alle voci diffuse sui social media riguardo a una presunta situazione di inquinamento sulla spiaggia di Fondachello, proprio alle porte della stagione estiva.

Nei giorni scorsi, la diffusione di immagini di una conduttura sulla spiaggia ha generato allarme, con alcuni utenti che hanno insinuato la fuoriuscita di reflui fognari in un tratto balneabile al confine con Fiumefreddo.

Per smentire categoricamente quelle che definisce “ignobili fake news”, il sindaco Messina ha effettuato un sopralluogo sulla spiaggia, accompagnato dall’assessore all’Acquedotto Angelo Patti e dalla polizia locale. L’ispezione è servita a chiarire e ribadire con forza che la tubazione incriminata non è collegata a scarichi fognari. Si tratta, invece, di un elemento di un sistema idraulico attivo dagli anni ’50 nella vicina zona paludosa dell’Anguillara, realizzato per la salvaguardia dell’ecosistema della Gurna.

Il primo cittadino ha spiegato che l’impianto ha la funzione di mitigare i rischi di allagamento, particolarmente in caso di eventi meteorologici estremi, e di smaltire in sicurezza le acque provenienti da quell’area urbana.

“Respingo, quindi, con forza le illazioni che in questi giorni, dopo la diffusione di foto e video, hanno pesantemente oltraggiato l’immagine della nostra spiaggia che si appresta ad ospitare migliaia di turisti e vacanzieri – ha dichiarato con veemenza il sindaco Messina. “Se talvolta l’acqua non è limpida è solo da imputare a fattori eccezionali, legati magari ad una giornata di pioggia intensa. Dunque nessun allarme inquinamento a Fondachello. Ma solo informazioni distorte e prive di fondamento messe in giro da persone che, evidentemente, non amano il nostro territorio, denigrando gratuitamente.”