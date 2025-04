Mascali Virtuosa: Raccolta Differenziata al 71% e Servizio Civile in Prima Linea per l’Educazione Ambientale

Nel Catanese

Mascali si conferma Comune virtuoso sul fronte della raccolta differenziata, attestandosi su un lodevole 71%. Questo importante risultato è frutto di una sinergia di iniziative ecologiche promosse dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Messina, e vede un contributo fondamentale da parte del Servizio Civile Universale. Proprio nell’ambito del Servizio Civile è stato avviato il progetto “Ambiente Sostenibile”, un’azione mirata che prevede la realizzazione di percorsi didattici ed educativi dedicati ai temi cruciali dei cambiamenti climatici e delle energie rinnovabili. I destinatari di queste attività sono gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e i giovani cittadini under 18. Il progetto “Ambiente Sostenibile” si articola in diverse azioni concrete, tra cui l’elaborazione di materiale didattico e la progettazione di laboratori, la realizzazione di percorsi educativi sia in aula che all’esterno, la valutazione dell’efficacia di tali percorsi, attività di sentieristica e mappature utili al catasto per l’individuazione di strutture abusive, il censimento di siti inquinati e il supporto all’ufficio di pianificazione ambientale e territoriale. Un’importante iniziativa di sensibilizzazione è stata promossa dall’assessorato all’Ambiente, diretto da Paolo Virzì, con il coordinamento del sindaco Messina. La campagna scolastica per la raccolta differenziata ha coinvolto attivamente l’Istituto Comprensivo Statale “Mascali” nei mesi di febbraio e marzo scorsi. Il progetto, denominato “Impariamo a riciclare”, è stato realizzato con il prezioso supporto di 5 volontari del Servizio Civile nazionale, in collaborazione con il Comune e Ecolandia. Gli incontri formativi, mirati e svolti classe per classe, hanno coinvolto gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. “Nell’intento di promuovere la differenziata – afferma con soddisfazione il sindaco Luigi Messina – abbiamo adottato un nuovo metodo di comunicazione, un ciclo di incontri specifici per ogni classe, con l’obiettivo di instillare negli studenti la cultura della legalità e del rispetto per l’ambiente. Abbiamo preferito organizzare diversi incontri mirati, anziché grandi eventi collettivi sulla cui efficacia nutrivo molti dubbi. Un buon sistema di informazione capillare, con la distribuzione di materiale informativo e il coinvolgimento attivo degli studenti, si è rivelato un’iniziativa più incisiva.” Il sindaco Messina, pur esprimendo soddisfazione per il risultato del 71% di raccolta differenziata, ringraziando il Dec Antonella Caltabiano e il rup Giovanni Di Prima, non nasconde le sfide ancora da affrontare: “Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che incontriamo nella salvaguardia di luoghi di grande attrattiva turistica come la zona montana o Fondachello, purtroppo troppo spesso deturpate da micro discariche a causa dell’irresponsabilità di alcuni cittadini che danneggiano l’ambiente e che puntualmente sanzioniamo. L’impegno dell’amministrazione comunale e il contributo del Servizio Civile rappresentano un segnale concreto della volontà di Mascali di proseguire su questa strada virtuosa, coniugando risultati tangibili nella raccolta differenziata con una costante opera di educazione e sensibilizzazione ambientale”.