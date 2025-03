Matre Terra, annunciati i nomi degli artisti che realizzeranno il sentiero di land art a Casa della Capinera

Ambiente

Scelti all’unanimità i 5 artisti che si aggiudicano 6 mila euro e la residenza di 45 giorni nei luoghi destinatari del progetto per la realizzazione del sentiero

C’è la geometria verticale che unisce terra e cielo, l’opera vivente capace di dialogare con l’antropologia, la celebrazione della tradizione dei lavoratori della pietra fino alle vibrazioni sotterranee all’origine della creazione e al totem nero che si erge a guardiano della terra. C’è tutto questo, ma c’è soprattutto arte, cuore, passione e bellezza nei 5 progetti vincitori della Call for artists Matre Terra, il progetto – ideato e presentato dall’associazione di promozione sociale Chiarìa e sostenuto da Fondazione CDP, ente no-profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – per la realizzazione di un percorso di Land Art nel territorio del Parco dell’Etna che ai rifiuti andrà a sostituire installazioni artistiche ispirate alla sacralità della natura.

Dopo aver valutato i 58 progetti giunti da tutta Europa, la giuria formata dal mecenate Antonio Presti, dalla presidente di Chiarìa Aps Chiara Trifilò, dalla storica dell’arte Cristina Costanzo, dalla critica d’arte Aurelia Nicolosi e dall’antropologa Manuela Casella ha scelto all’unanimità i 5 artisti che si aggiudicano 6 mila euro e la residenza di 45 giorni nei luoghi destinatari del progetto per la realizzazione del sentiero.

Questi i nomi (in ordine alfabetico e non di merito) dei vincitori e delle rispettive opere: Ars Ruralis (Simone Mulazzani e Valentina Grossi), ET_Natura; Fargo (Emanuel Carfora) Ex Voto Pirriaturi, Zeno Franchini, Tremore Armonico; Molby (Francesco Lucatelli), Legame; Andrea Scarpellini, Il guardiano dell’Etna (per maggiori dettagli: www.chiaria.org/call-for-artists-matre-terra/).

I 5 progetti sono quelli che hanno meglio saputo coniugare l’estetica, il rispetto per il genius loci e la trasmissione del messaggio ispiratore del progetto, ovvero “la sacralità della natura”.

«E’ stato un onore – dice Chiara Trifilò, presidente di Chiarìa e progettista di Matre Terra – viaggiare attraverso le visioni degli artisti e delle artiste che hanno partecipato e li ringraziamo uno ad una per aver dedicato tempo, ingegno e anima all’ideazione di un’opera per Matre Terra. Non è stato semplice scegliere le 5 opere vincitrici e siamo certi che con molti degli artisti il nostro cammino si incrocerà comunque, presto. L’energia che hanno mandato su questi luoghi gravita qui, intatta. Se ne sente tutta la potenza e la forza creatrice. E’ questa la prima opera d’arte compiuta».

I vincitori arriveranno alle pendici dell’Etna nel mese di aprile per avviare i cantieri che, nell’ottica della creazione di un ecosistema culturale che integra arte, tutela dell’ambiente e cittadinanza attiva, coinvolgeranno il territorio e la cittadinanza tra volontari, scuole, ragazzi del circuito di giustizia minorile e minori stranieri non accompagnati. Tutti insieme, tra l’altro, daranno vita a una sesta opera collettiva dentro l’area boschiva di pertinenza di Casa della Capinera: un parco giochi naturale e inclusivo, che sappia raccontare della Grande Madre che tutti e tutte accoglie.

Il progetto di Chiarìa Aps è uno dei 10 selezionati su ben 342 presentati per il bando Ecosistemi Culturali lanciato da Fondazione CDP a luglio 2023 con l’obiettivo di favorire iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nei Comuni con meno di 100.000 abitanti. I partner coinvolti sono: Ente Parco dell’Etna, comune di Trecastagni, Fondazione Trecastagni Patrimonio dell’umanità, ICS Ercole Patti di Trecastagni, Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni di Catania (ministero di giustizia minorile), Consorzio Il Nodo e la cooperativa A Casa di Momo.