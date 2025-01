Maurizio Magnano San Lio riconfermato alla guida dell’Automobile Club Catania. “Amplieremo servizi e attività”

Comunicati Stampa

L’avvocato Maurizio Magnano San Lio è stato riconfermato per il quadriennio 2025-2028 alla presidenza dell’Automobile Club Catania. I soci chiamati al voto hanno rinnovato la fiducia a tutto il Consiglio Direttivo uscente, composto dal geom. Pierfrancesco Rossettini e dal principe Enrico Grimaldi, alla vicepresidenza, e dai consiglieri Roberto Zappulla e Walter Toro. Forte dell’esperienza maturata nei cinque mandati svolti e dell’impegno profuso negli anni a sostegno dello sport, del sociale e dell’automobilismo storico, il presidente Magnano San Lio conferma e rilancia le linee programmatiche per il futuro. “Innanzitutto voglio ringraziare tutti i soci e i componenti del Consiglio Direttivo per la rinnovata fiducia e per la dedizione dimostrata nei confronti dell’Automobile Club Catania in questi anni – dichiara Maurizio Magnano San Lio – Proseguiremo ed intensificheremo il lavoro fin qui svolto su molteplici fronti. A partire dal potenziamento dell’attività istituzionale di assistenza e consulenza automobilistica, con una seconda apertura pomeridiana della sede di Catania. Puntiamo anche all’ampliamento della compagine associativa, prevedendo il riconoscimento di alcuni benefit ai soci, per esempio la creazione di uno sportello dedicato e l’applicazione di sconti sulle tariffe applicate”.

Tra gli impegni più sentiti dal neo presidente l’attività di prevenzione e sensibilizzazione della sicurezza stradale rivolta ai giovani. “Questo è un tema che ci sta molto a cuore – prosegue il presidente – Vogliamo intensificare il nostro impegno per la diffusione della cultura della sicurezza stradale con corsi nelle scuole, convegni e seminari, anche in sinergia con le autoscuole affiliate al network Ready2GO. A tal proposito abbiamo in programma anche la riapertura della storica autoscuola dell’Automobile Club Catania, come segnale di vicinanza dell’Ente alle esigenze dei giovani, in uno con la conoscenza del rivisitato Codice della Strada. Infine, proseguiremo le nostre attività a sostegno dell’automobilismo storico, con la promozione del Club ACI Storico e con l’organizzazione della manifestazione Ruote nella Storia, come pure dello sport automobilistico, con l’organizzazione della 48ª edizione della Catania-Etna che quest’anno ha visto riconosciuta la validità per il CIVM. Verranno attenzionate – conclude l’avvocato Magnano San Lio – tutte le manifestazioni agonistiche automobilistiche organizzate nel nostro territorio di competenza”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA