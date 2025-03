MCL Catania al Giubileo del mondo del lavoro: “Il lavoro è dignità, speranza e responsabilità sociale”

Comunicati Stampa

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Catania ieri pomeriggio ha partecipato al Giubileo degli Imprenditori e del Mondo del Lavoro, promosso dall’Arcidiocesi di Catania e organizzato dall’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro.

L’iniziativa, dal titolo “Dare segni di speranza nella Chiesa e alla società”, ha visto la presenza di numerosi imprenditori, lavoratori, rappresentanti di associazioni e del mondo produttivo locale, riuniti in un momento di fede, riflessione e condivisione. Dopo il raduno presso la chiesa della Badia di Sant’Agata, i partecipanti hanno preso parte al pellegrinaggio verso la Basilica Cattedrale, dove è stata celebrata l’Eucaristia presieduta da mons. Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania.

MCL Catania, da sempre impegnato nella promozione dei valori della dignità del lavoro, della giustizia sociale e della formazione integrale della persona, ha voluto essere presente per testimoniare il proprio sostegno a un’economia che mette al centro l’uomo e non solo il profitto.

“Abbiamo aderito con convinzione a questo momento di grazia – ha dichiarato il presidente di MCL Catania, Piergiuseppe De Luca – perché crediamo che il lavoro sia molto più di una necessità materiale: è vocazione, missione e contributo al bene comune. Il nostro impegno quotidiano è quello di accompagnare lavoratori, giovani e famiglie verso una cultura del lavoro che sia rispettosa della persona, attenta ai bisogni e fondata su valori non negoziabili come la solidarietà e la responsabilità”.

Anche il vicepresidente di MCL Catania, Paolo Ragusa, ha sottolineato l’importanza del momento vissuto:

“Essere oggi qui, accanto a chi lavora e produce, è per noi un gesto di coerenza con l’identità stessa del Movimento. Crediamo in un lavoro che non sfrutta, ma che educa e costruisce relazioni, in una cooperazione tra imprese, istituzioni e società civile capace di generare opportunità per tutti, a partire dai più giovani”.

Durante l’omelia, mons. Luigi Renna ha richiamato con forza il ruolo essenziale dei lavoratori nella costruzione di una società più giusta: “I lavoratori sono portatori di speranza. Con la loro fatica quotidiana, con la serietà e l’impegno, rappresentano un segno concreto del Vangelo nella realtà di tutti i giorni. E in tempi fragili come quelli che viviamo, questa speranza è più che mai necessaria”.

Per MCL Catania il Giubileo del mondo del lavoro è stato molto più che un appuntamento simbolico: è stato un’occasione per rinnovare l’impegno nel sostenere un’economia inclusiva e solidale, che metta davvero la persona al centro. Un cammino che continua, giorno dopo giorno, nelle periferie del lavoro e della dignità.