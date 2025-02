MCL Catania: solidarietà alle insegnanti aggredite e per i lavoratori STM in cassa integrazione “sportello di ascolto”

Il messaggio

“Questa Città rischia di inaridirsi e invece deve continuare a coltivare la speranza"

Il Movimento Cristiano Lavoratori provinciale di Catania esprime ferma condanna per l’aggressione avvenuta all’Istituto Francesco Petrarca ai danni di due insegnanti. “Siamo vicini alle lavoratrici della scuola, che ogni giorno svolgono un ruolo essenziale nella formazione delle nuove generazioni. È inaccettabile che episodi di violenza si verifichino in un luogo che dovrebbe essere sinonimo di crescita e sicurezza per studenti e docenti” – affermano il Presidente e il Vice Presidente MCL Catania, Piergiuseppe De Luca e Paolo Ragusa. È necessario un impegno congiunto da parte delle istituzioni per garantire ambienti scolastici sicuri e supportare chi opera nel settore dell’istruzione.

Il Circolo MCL Provinciale di Catania manifesta anche la propria solidarietà ai lavoratori di STMicroelectronics, che stanno affrontando un periodo di forte incertezza a seguito del preannunciato avvio della cassa integrazione per 2.500 dipendenti nello stabilimento catanese. “Siamo accanto a tutte le famiglie coinvolte e chiediamo tutele concrete per i lavoratori, affinché vengano salvaguardati l’occupazione e il futuro produttivo del sito catanese” – aggiungono De Luca e Ragusa. “Questa Città rischia di inaridirsi e invece deve continuare a coltivare la speranza. Di fronte a questi avvenimenti, è fondamentale dare centralità ai sentimenti del cuore, come ci ricorda Papa Francesco nella sua ultima enciclica Dilexit Nos.”

Per offrire un supporto immediato ai lavoratori coinvolti, MCL Provinciale Catania annuncia l’apertura di uno sportello di ascolto dedicato. Questo punto di riferimento – coordinato dal responsabile del Dipartimento Lavoro Giuseppe Buoncuore – garantirà assistenza nella sede MCL Provinciale di Catania, situata in via Guzzardi n. 20, ogni martedì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00, per tutto il periodo di cassa integrazione. Dipendenti ed ex dipendenti della STMicroelectronics potranno prenotare un appuntamento con un legale, uno psicologo o entrambi, a seconda delle proprie esigenze, recandosi direttamente allo sportello, chiamando il numero +39 3294292534, oppure inviando un’email all’indirizzo mclprovincialect@gmail.com. Il servizio di assistenza e consulenza sarà poi erogato online, in base alla disponibilità dei professionisti.

“Chiediamo un’azione concreta da parte delle istituzioni per affrontare la crisi industriale e garantire il mantenimento degli investimenti strategici nel nostro territorio”, concludono De Luca e Ragusa. MCL Catania continuerà a monitorare la situazione e a sostenere i lavoratori e gli insegnanti affinché vengano adottate soluzioni efficaci a tutela dei diritti di chi opera nel settore scolastico e industriale.