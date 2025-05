Mde live davanti al pubblico di casa al Monk di Catania

Comunicati Stampa

Una nuova parentesi pop impreziosirà l’offerta musicale del Monk Jazz Club di Catania. Sabato 3 maggio, alle ore 21.30, il jazz club di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1 a Catania, ospiterà il concerto della formazione catanese Mde ovvero Francesco Scarcipino al pianoforte e voce, Gianmarco Licciardello alla chitarra e voce accompagnati dal vivo da Claudio Ursino al basso e Enrico Sangiorgio alla batteria.

Il progetto Mde nasce dall’incontro di due menti creative e appassionate – Scarcipino e Licciardello – due anime artistiche fuse in un suono intimo e coinvolgente, dove le melodie della chitarra e del pianoforte si intrecciano a testi ricercati e poetici. Conosciuti sui banchi di scuola nel 2014, dieci anni dopo i due decidono di concretizzare il loro sogno musicale, presentandosi con un’identità musicale che racchiude la loro essenza. Alla fine dell’estate dello scorso anno è arrivato il debutto discografico con “1’ep”, mini-album composto da sei tracce, cantato in italiano e in inglese, che fonde sonorità pop e ricercate, ispirate alla vita e ai sogni, con la città di Catania come musa creativa. Registrato al Buddy Sound di San Giovanni la Punta, l’ep vanta collaborazioni con musicisti come Enrico Sangiorgio, Claudio Ursino e Antonio Spina, e le copertine curate dall’artista Enzo Costa in arte Geko.

Gianmarco Licciardello e Francesco Scarcipino ovvero gli Mde

Biglietti Mde: € 9. Prevendita on line su https://shop.ciaotickets.com/ecommerce/evento/78294 Info alla mail centroculturalemonk@gmail.com telefono 3755249597. Sul web www.monkjazzclub.it. Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania.

La programmazione al Monk Jazz Club prosegue domenica 11 maggio con i live del trombettista Flavio Boltro il quale sarà accompagnato da Rino Cirinnà al sax, da Nello Toscano al contrabbasso e da Daniele Gorgone al pianoforte. Il 28 giugno, alla Tenuta San Michele di Santa Venerina, torna la rassegna estiva “Jazz in vigna”, organizzata dall’associazione Algos che gestisce il Monk Jazz Club, che partirà con il concerto “Face to face” del duo composto dal trombettista Fabrizio Bosso e dal fisarmonicista Luciano Biondini. Seguiranno altri cinque concerti: il 5 luglio“Morricone Stories” del quartetto del sassofonista Stefano Di Battista; il 12 luglio il Rita Botto Quintet; il 19 luglio il concerto “On Etna” con i fratelli Giovanni e Matteo Cutello, Seby Burgio, Nello Toscano e Mimmo Cafiero; il 25 luglio il quintetto del vibrafonista newyorkese Peter Schlamb; si chiude l’1 agosto con “Solitude”, presentazione dell’album del direttore artistico Dino Rubino. L’abbonamento costa € 140 e si può acquistare on line su https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/jazz-vigna-vi-edizione-tenuta-san-michele-santa-venerina La vendita dei biglietti rimasti per singoli eventi sarà disponibile dal 12 maggio.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 03/05/2025

Data Fine: 03/05/2025

Ora: 21:30

Artista: Mde

Prezzo: 9.00

