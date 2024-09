Mediterrartè, a Catania e a Siracusa arriva lo spettacolo argentino di teatro danza “Un poyo rojo”

Comunicati Stampa

Uno spettacolo esplosivo, che unisce comicità e commozione, combinando teatro, danza e acrobatica e che ha superato le 1400 repliche in diversi paesi. Il 10 settembre alla Corte Mariella Lo Giudice – Palazzo della Cultura di Catania e l’11 settembre al Teatro Massimo di Siracusa, due occasioni imperdibili per godersi il pluripremiato spettacolo internazionale Un poyo rojo, coreografato da Nicolás Poggi, Luciano Rosso e Alfonso Barón, con la regia di Hermes Gaido. La piéce prodotta da Carnezzeria (in collaborazione con T4/ Jonathan Zak and Maxime Seuge) viene proposta nell’ambito della IV edizione di Mediterrartè – Classico Contemporaneo festival internazionale delle realtà artistiche del Mediterraneo, ideato e organizzato da Artelè. Si tratta di uno spettacolo nato nel 2008 nella periferia di Buenos Aires che ha girato il mondo intero andando in scena senza interruzioni e superando le 1400 repliche in oltre 30 paesi, con una media di 120 rappresentazioni all’anno. Un importante esempio di come l’interdisciplinarietà può rinnovare il linguaggio scenico creando un mix di comicità, commozione, teatro, danza e acrobatica oltre la parola che ha già conquistato il pubblico internazionale in tutto il mondo. Nello spogliatoio di una palestra due uomini – gli interpreti Alfonso Baron, Luciano Rosso – si affrontano, quasi due galli da combattimento, si scrutano, si squadrano,si provocano, si seducono. È il racconto di un incontro d’amore tra danza, acrobatica e comicità. Un Poyo Rojo è una provocazione, un invito a ridere di noi stessi esplorando tutto il ventaglio delle possibilità fisiche e spirituali dell’essere umano.