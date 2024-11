Messina, al via il Festival dei Circoli del Cinema: dal 22 al 24 novembre in programma al Cinema Lux un convegno ed eventi speciali

Comunicati Stampa

Messina, 14 novembre – Ritorna l’appuntamento con il Festival dei Circoli del Cinema, in programma da venerdì 22 a domenica 24 novembre al Cinema Lux di Messina.

Promosso dal Cineforum Orione di Messina, l’evento sarà realizzato come sempre in collaborazione con la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e la sua diramazione regionale FICC – Sicilia.

Nato con la volontà di creare un appuntamento fisso, unico in Italia, in grado di convogliare le esperienze dei cinecircoli presenti su tutto il territorio nazionale, il festival si è sviluppato con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra i diversi soggetti della filiera cinematografica (produzione, distribuzione, esercizio, cineteche, cinecircoli) e potenziare le attività rivolte alla formazione del pubblico. Sin dalla prima edizione ospita anche un concorso nazionale per documentari sul cinema.

L’edizione 2024, che ha per sottotitolo “Dalla parte del pubblico”, è dedicata all’identità e alle prospettive sociali e culturali dei cinecircoli nello scenario contemporaneo, con il coinvolgimento di delegati provenienti dalle principali associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute dal Ministero della Cultura per la realizzazione di un convegno denominato “Stati Generali dei Cineclub in Sicilia”.

Il programma dettagliato sarà comunicato nei prossimi giorni ma sono numerosi gli eventi e gli ospiti di rilievo che animeranno il Cinema Lux.

Il Festival dei Circoli del Cinema sarà inaugurato venerdì 22 novembre alle 19.00 con la premiazione al Miglior Documentario italiano sul Cinema 2024, assegnato ad Antonietta De Lillo per “L’occhio della gallina”. La regista, che sarà presente, verrà premiata dal Presidente del Comitato Scientifico del Festival, il giornalista Franco Cicero.

“La giuria del ‘Festival dei Circoli del Cinema – Dalla parte del pubblico 2024’ per i migliori documentari sul cinema ha deciso di premiare all’unanimità ‘L’occhio della gallina – Autoritratto di Antonietta De Lillo’ – dichiara Cicero – come riuscito ed emblematico esempio dell’affermazione del diritto al corretto e trasparente funzionamento di una normativa statale a sostegno del cinema di qualità. Dopo i grandi consensi al suo film ‘Il resto di niente’ nel 2004, Antonietta De Lillo sembrava destinata a proseguire alla grande la propria carriera registica. Invece per 20 anni è stata costretta a una sofferta e tenace battaglia personale, anche attraverso un tormentato iter giudiziario, a causa delle istituzioni che invece avrebbero dovuto sostenerla. La sua opera di testimonianza diretta merita sostegno e solidarietà, assieme all’apprezzamento stilistico e visivo, affinché possa raggiungere il maggior numero possibile di spettatori”.

La serata di sabato 23 novembre proporrà invece alle 21.00 un evento celebrativo per festeggiare i 70 anni di Cinema Lux. Un traguardo storico che il Cineforum Orione – dal 2022 gestore dello storico spazio – vuole condividere con i soci e la cittadinanza proiettando il film che più di tutti ha saputo rappresentare la passione per la sala cinematografica e la sua importanza sociale: “Nuovo Cinema Paradiso”, di Giuseppe Tornatore, in una edizione restaurata a cura della Cineteca di Bologna.

Il Festival si concluderà domenica 24 novembre alle 20.30 con la proiezione in anteprima cittadina del film “Il giudice e il boss”, di Pasquale Scimeca, che sarà presente in sala e incontrerà il pubblico messinese per raccontare la figura di Cesare Terranova, politico e magistrato assassinato da Cosa Nostra il 25 settembre 1979 con il suo collaboratore Lenin Mancuso.

