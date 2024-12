Messina, al via PIÈCE – Periferia itinerante e centro esperienziale del Teatro dei 3 Mestieri: eventi e laboratori gratuiti in programma nella II circoscrizione

Comunicati Stampa

Messina, 12 dicembre – Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina organizza un calendario di eventi e laboratori gratuiti per tutto il mese di dicembre, in programma nella II Circoscrizione della Città dello Stretto.

Gli appuntamenti rientrano nel Bando Periferie del Comune di Messina e Ministero della Cultura (Avviso pubblico per progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche – Comune di Messina / Ministero della Cultura 2024).

Questo il calendario degli eventi:

Venerdì 13 dicembre ore 9:30 e ore 11:00

FAVOLE ITALIANE (spettacolo teatrale) di e con Mariapia Rizzo e diretto da Stefania Pecora e Mariapia Rizzo. Interpretato da Mariapia Rizzo. Luogo: I.C. Catalfamo

Presentazione:

La tradizione Italiana è ricca di Favole, ma anche i tempi più recenti hanno visto una notevole produzione per l’infanzia. Riscoprire favole vecchie e nuove comporta una ricerca …che può essere divertente nel momento in cui è “guidata” da un vecchio ed un po’ impolverato libro, che forse grandi e piccoli hanno trascurato da qualche tempo. Il “Vecchio libro” si sveglia da un lungo letargo e sollecita l’adulta Mariapia a venire fuori dal grigiore della vita quotidiana evocando, con l’aiuto di una formula magica, le favole. La invita a raccontarle ai bambini. Le favole si creano quasi dal nulla, appaiono oggetti, personaggi, storie…e lo spazio che all’inizio dello spettacolo era vuoto, alla fine si trasformerà in una allegra baraonda. Alla fine, la promessa, condivisa dalle attrici e dai bambini, di continuare a leggere ed a raccontare storie.

Sabato 14 dicembre ore 19:00

NOTE NATALIZIE (concerto) con Adriana Bonaccorso, Gabriele Roccamo e Roberto Mento. Luogo: Oratorio Chiesa UNRRA.

Le più belle canzoni Natalizie ma non solo, canzoni che abbracciano i temi dell’amore e della fratellanza, il tutto rivisitato in chiave acustico con la voce di Adriana Bonaccorso, Gabriele Roccamo alla chitarra acustica e Roberto Mento alle percussioni.

Domenica 15 dicembre ore 19:30

GRANDE SPETTACOLO DI CIRCO (Spettacolo circense) di e con Andrea Arena e Maria Elena Rubbino

Luogo: Cortile della Chiesa di Zafferia

Presentazione: I due protagonisti Andrea e Maruska, si esibiranno in numeri circensi, di giocoleria, equilibrismo, manipolazione del fuoco e clownerie.

Mercoledì 18 dicembre ore 10:30

SCINTILLE (spettacolo teatrale) a cura della Coop. Soc. Centro di Solidarietà F.A.R.O. (Fraterno Aiuto Riabilitazione Orientamento)

Luogo: Oratorio Chiesa Sacra Famiglia del CEP.

Presentazione: Una storia di Persona, che potrebbe essere chiunque tra noi. E’ il nostro io che d’improvviso non si ritrova nello specchio e non coincide più con se stesso. Cosa accade quindi quando tutto il mondo ci sembra al contrario? Le sirene della facile felicità diventano più forti di noi e delle cose realmente care ed importanti. Ed infatti Persona, come una novella Pinocchio, cede al paese dei balocchi affascinante ed effimero di Mister Sostanza, che però come nel romanzo di Collodi presto si rivela solo una splendente bugia e conduce al ventre oscuro del pescecane. Insieme a lei c’è Sinapsi, la reazione chimica che non riesce a controllare. Per fortuna sulla sua strada ritrova Coraggio, Volontà ed Amore che le insegneranno quanto sia importante saper chiedere aiuto per riprendere in mano la propria vita.

Domenica 22 dicembre ore 16:30

IL NATALE DI ZAMPALESTA (spettacolo di burattini) di e con Angelo Gallo.

Luogo: Ass. La Chiave di Sol.

Presentazione: Il famoso romanzo breve di Charles Dickens, “Il Canto di Natale”, viene riadattato con i burattini tradizionali calabresi dal Maestro burattinaio Angelo Gallo. Protagonista è il vecchio Scrooge, un uomo molto ricco, avaro, solitario e dal cuore di pietra, che pensa solo a sé stesso e ai suoi affari, trascura la famiglia, incapace di apprezzare le cose quotidiane e di godere della calda atmosfera natalizia. Scrooge riesce a redimersi dall’egoismo apprendendo l’amore nella notte della vigilia di Natale, quando, rientrato a casa più tardi del solito, si trova di fronte tre fantasmi, che rappresentano il passato, il presente e il futuro. Quest’incontro lo cambierà e lo spingerà a provare i sentimenti e a relazionarsi con gli altri.

Venerdì 27 dicembre ore 19:00

ARMONIE DI NATALE (Concerto) a cura di Adriana Bonaccorso e Simona La Malfa ed i ragazzi della scuola di canto del Teatro dei 3 Mestieri

Luogo: Parrocchia di Contesse.

Lunedì 30 dicembre ore 18:30

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER BOOMER (Spettacolo Teatrale) con Mariapia Rizzo e Stefano Cutrupi.

Luogo: Ass. La Chiave di Sol.

Sinossi:

Non è facile per un genitore comprendere e penetrare il mondo dei ragazzi. Le abitudini, il linguaggio, il rapporto con la tecnologia…sono tutte cose che rischiano di mettere in crisi qualunque padre che desideri coltivare il rapporto con il proprio figlio. Per questo l’impacciato signor Cutrupi decide di rivolgersi addirittura ad un Centro di Recupero per “Boomer”; nel centro incontrerà la Dottoressa Rizzo, strampalata e lunatica, che tenterà di spiegargli come si comportano e perfino come parlano i più giovani, facendolo sostanzialmente tornare sui banchi di scuola. Non sarà facile nè per l’uno nè per l’altra. Anche perché, in definitiva, i tempi corrono così velocemente che il nuovo viene subito superato da qualcosa di più nuovo. Eppure un segreto per comprendersi c’è ed è quello che alla fine dello spettacolo i due scopriranno insieme.

Calendario Laboratori:

Laboratorio di recitazione Infanzia

Martedi 10 dicembre ore 11:00 – 12:00

Giovedi 12 dicembre ore 11:00 – 12:00

Martedi 17 dicembre ore 11:00 – 12:00

Giovedi 19 dicembre ore 11:00 – 12:00

Venerdi 20 dicembre ore 10:00 – 12:00

Luogo: I.C. Catalfamo

Laboratorio di recitazione Utenti CPIA

Lunedi 9 dicembre ore 17:00 – 19:00

Mercoledi 11 Dicembre ore 15:00 – 17:00

Lunedi 16 dicembre ore 17:00 – 19:00

Luogo: Sede Scuola CPIA

Laboratorio di recitazione Terza età

Giovedì 12 dicembre ore 18:00 – 20:00

Giovedì 19 dicembre ore 18:00 – 20:00

Venerdì 20 dicembre ore 18:00 – 20:00

Luogo: Chiesa Zafferia