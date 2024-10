Messina, il regista Vito Zagarrio ospite al Cinema Lux per presentare il film “Le seduzioni”

Comunicati Stampa

L’evento si svolge nell’ambito della 61esima stagione del Cineforum Orione. Il pubblico messinese avrà l’occasione di dialogare con il regista prima e dopo la proiezione del film.

Messina, 17 ottobre – Il regista Vito Zagarrio lunedì 21 ottobre sarà ospite del Cinema Lux di Messina per presentare il suo ultimo film “Le seduzioni” nell’ambito della 61esima stagione del Cineforum Orione.

Questi gli orari delle proiezioni 16.00, 18.30 e 21.00 nelle quali il pubblico avrà l’occasione di dialogare con il regista, prima e dopo la visione del film.

L’evento si inserisce all’interno del ciclo degli incontri con l’autore, appuntamento che ormai accompagna e caratterizza ogni rassegna del Cineforum Orione.

Tratto dal romanzo Le seduzioni dell’inverno (2008) di Lidia Ravera, il film di Vito Zagarrio apre lo sguardo a una prospettiva insolita per il cinema ambientato a Napoli, quella di una classe medio-alto borghese, annoiata e in parte indifferente allo status ormai acquisito.

Stefano è un editore che, divorziato, ha una relazione con una giovane scrittrice della quale però non apprezza l’opera seconda. Un giorno a casa sua compare Sophie. È una cameriera che l’ex moglie gli ha mandato per mettere un po’ d’ordine nel suo appartamento. Stefano, che non si è mai veramente innamorato, inizia a provare per lei un sentimento sconosciuto.

Le seduzioni – regia: Vito Zagarrio;

soggetto: liberamente tratto dal romanzo Le seduzioni dell’inverno di Lidia Ravera; sceneggiatura: Nicola Rafele, Lidia Ravera, Vito Zagarrio;

fotografia: Federico Angelucci;

musiche: Alessandro Sartini, Paolo Vivaldi;

interpreti: Andrea Renzi, Ameliè Daure, Marit Nissen, Iaia Forte, Antonella Stefanucci, Antonello Cossia, Serena Marziale, Peppe Miale;

produzione: Artimagiche Film, Cavadaliga, Ministero della Cultura (MiC), Volcano Pictures srl; durata: 101 minuti;

distribuzione: Artimagiche Film, Cavadaliga Film, Volcano Pictures srl, con la collaborazione di Cineclub Internazionale Distribuzione.

Prezzo biglietto: 7 euro per i non abbonati

Cinema Lux, MESSINA