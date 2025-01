Messina: LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024

il concerto

Lo speciale concerto di Capodanno “HAPPY 2025” al Palarescifina di Messina, è stato il gran finale della decima tournée mondiale dell’artista italiana più premiata al mondo: per Laura Pausini si tratta del tour dei record, che ha superato ogni aspettativa con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che la incorona l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

L’evento è stato organizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini affidato a Massimo Finocchiaro.

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023 2024, aveva preso il via il 27 febbraio 2023, con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano, per espandersi a raggera prima nelle storiche piazze di Venezia e Siviglia, poi nei palazzetti e nelle arene più importanti di tutto il mondo, tra Europa, Sud America e Stati Uniti, passando da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela, con un memorabile show in cinque lingue tenutosi lo scorso 6 aprile al The Theater at Madison Square Garden.

Gli straordinari risultati in termini di paganti e riscontro di pubblico portano a grandissima richiesta all’aggiunta di un’ultima leg invernale, che ha debuttato con due date a Londra all’O2 Shepherd’s Bush Empire, attraversando ancora l’Europa e l’Italia tra novembre e dicembre, facendo tappa a Marsiglia, Malaga, per la prima volta a Pamplona, e poi Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado e Lubiana. E ancora in Italia a Eboli, due date a Bari, poi Livorno, Pesaro, Torino; doppietta anche a Roma e Milano, città quest’ultime che vantano sei date solo nell’arco del 2024, e la incoronano unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Il gran finale del 31 dicembre 2024 è la terza di tre date siciliane, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare scegliendo Messina come ultimo step di questa memorabile tournée, e regalando al pubblico uno show arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025 con i brani più iconici della disco music.

Un viaggio musicale attraverso venti canzoni leggendarie (Disco Inferno, Never Can Say Goodbye, Celebration, Relight My Fire, Don’t Let Me Be Misunderstood, Le Freak, We Are Family, Girls Just Want To Have Fun, Self Control, In Alto Mare, Crying At The Discoteque, Venus, Hot Stuff, What Is Love, The Rhythm Of The Night, Rumore, Born To Be Alive, Walk Like An Egyptian, You Are The One That I Want, Y.M.C.A.), accompagnate da coreografie spettacolari ed effetti speciali ad hoc realizzati appositamente per l’occasione. Una serata indimenticabile, che ha segnato la conclusione perfetta di una tournée destinata a entrare nella storia.

“Sono grata per tutto ciò che questi due anni mi hanno regalato. – ha commentato Laura Pausini dal palco di Messina- Ho messo tutta me stessa in questo tour e in questo progetto, sono stata travolta da un affetto incredibile, e da risultati che hanno dato a questi 31 anni di carriera una nuova grande spinta per chiedere a me stessa sempre di più, per condividere sempre di più con il pubblico che è rimasto al mio fianco in ogni momento, tanto da fare nostro ogni singolo traguardo. Nulla di tutto quello che finora mi è successo è scontato, nulla è dovuto, e questo mi porta con la mente a tutto ciò che in futuro arriverà, a nuovi progetti, nuove idee, diverse strade da percorrere, e all’attesa di farmi travolgere ancora da ciò che mi spaccherà il cuore a metà, come sempre. Grazie ad ogni singola persona che ha scelto la mia voce, il mio modo di essere e di fare musica e ha fatto con me anche solo una parte di questo viaggio incredibile”.

Laura Pausini la cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100 ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Si è esibita nei palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olympia di Parigi.

Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.

La sua tournée dei record ha beneficiato di un sodalizio tra eccellenze: la direzione artistica di questo show suddiviso in tre blocchi che hanno ripercorso presente, futuro e passato dello straordinario repertorio dell’artista, è stata firmata dalla stessa Laura con Luca Tommassini, la direzione musicale da Paolo Carta e le luci da Francesco De Cave. Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti (Paolo Carta alle chitarre, Fabio Coppini al pianoforte, Roberto Gallinelli al basso, Gareth Brown alla batteria, Ernesto Lopez Maturell alle percussioni, Thomas Festa alla chitarra, Yuri Barilaro alle tastiere) e 4 coristi (Roberta Granà, Bruno Corazza, Giorgia Galassi, Mattia Algieri), e un corpo di ballo di 8 ballerini (Ilaria Cavola, Francesca Tanas, Jay Jamadra, Kristian Beisrovic, Osagie Luigi Turetti, Nicholas Borgogni, Tiziano Coiro), la cui immagine è stata curata per tutti da Amina Lombroni, mentre i contributi video degli schermi sono stati realizzati da Eddy Angelelli e il suo team.