Mezzo secolo di tradizione e cinque generazioni di gelatai. I “Calogero” sono inseriti nella guida del Gambero Rosso

La storia

Di padre in figlio, passando per i nipoti ed i cugini, con oltre mezzo secolo di tradizione raccontata attraverso cinque generazioni di gelatai. Basterebbe questo per parlare dell’unica, vera e originale “Gelateria Calogero” di Catania che, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato da Gambero Rosso, casa editrice italiana specializzata in enogastronomia; un premio noto in tutta Italia e non solo per la sua autorevolezza e influenza. “Essere inseriti nella guida Gelaterie d’Italia del Gambero rosso nel 2024 e nel 2025 ci rende orgogliosi e ci gratifica di tutto il lavoro che svolgiamo quotidianamente per dare alle persone un prodotto professionale con ingredienti e lavorazioni-afferma Massimo Calogero – che rispettano completamente la tradizione. Qualcuno ha provato anche a copiarci ma senza riuscirci: noi siamo gli unici e veri “Calogero” ad essere stati premiati per il secondo anno consegutivo”. Unica sede in via Policastro ad Ognina, al “confine” con il quartiere di Picanello, e fuori dai circuiti turistici tradizionali ma dentro il cuore della gente che, da generazioni, fa tappa fissa qui per gustarsi un gelato frutto di un’attenta ricerca di materie prime di qualità, grande attenzione alla sostenibilità e che sa soddisfare tutte le esigenze dei clienti. “Tutto è cominciato con il nonno Giuseppe che ha aperto l’attività ad Ognina nel 1973. Poi è stata la volta di mio padre e mio zio ed oggi ci sono io con mio cugino Salvatore e mio nipote Antonio. Un pensiero speciale va ai miei fratelli Giuseppe e Antonio che hanno dato un importante contributo alla nostra attività. In futuro tramanderemo questa tradizione anche ai nostri figli e con loro prepareremo la sesta generazione dei “Calogero”. Il gelato artigianale non passa mai di moda e continua a registrare un indiscusso successo. “Gli ispettori della guida Gambero Rosso sono venuti qui sempre in modo anonimo – prosegue Massimo – scelgono alcuni gusti, li provano e poi vanno via senza dire nulla. Nel 2026? Sperare non costa nulla ma come si dice: non c’è due senza tre”. Con risultati sorprendenti, e senza dimenticare la sostenibilità, anche la produzione del gelato assume una rilevanza crescente nello sviluppo economico del territorio etneo. “Questo tipo di imprenditori lungimiranti e sempre attenti alle eccellenze locali – spiega il consigliere comunale Daniele Bottino – sono un grande patrimonio per la città di Catania e un esempio per tanti ragazzi. Per valorizzare i quartieri del capoluogo etneo serve un lavoro di squadra con una visione d’insieme, pubblico e privato, dove a trarne vantaggio sia l’intera collettività”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA