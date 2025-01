Milo, prorogata fino al 19 gennaio la mostra fotografica “Etna. I colori, la magia e la forza”

Nel Catanese

Visto il successo di pubblico e il numero di richieste per visitarla, è stata prorogata fino al 19 gennaio prossimo la mostra fotografica “Etna. I colori, la magia e la forza” di Angela Platania, in corso al Centro Servizi di Milo (sotto la piazza Belvedere), la cui chiusura era inizialmente prevista per il 6 gennaio. L’esposizione, promossa dalla Pro Loco di Milo con il patrocinio del Comune di Milo, rappresenta un omaggio all’Etna. Trenta scatti che raccontano le diverse fasi dell’attività vulcanica, seguita con passione e tenacia dalla fotografa professionista da oltre venti anni. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, con ingresso libero.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA