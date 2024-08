Miriam Tirinzoni Fashion: Presentazione della Collezione Mare nel Cuore del Salento con le Miss in Piazza a Gallipoli

Comunicati Stampa

L’estate 2024 segna un capitolo indimenticabile per Miriam Tirinzoni Fashion, che ha scelto la splendida cornice di Gallipoli per il lancio della sua nuova collezione mare. L’evento, che si è tenuto il 18 agosto 2024 durante la serata più lunga dell’estate salentina, ha trasformato la piazza centrale della “perla del Salento” in un vero e proprio spettacolo di moda sotto un cielo stellato e al suono dolce delle onde.

Miriam Tirinzoni, l’imprenditrice lombarda nota per la sua creatività e il suo spirito innovativo, ha portato in scena una sfilata unica, dove ogni costume ha raccontato una storia di eleganza, raffinatezza e cura dei dettagli. La collezione mare di Miriam Tirinzoni ha incantato il pubblico con pezzi esclusivi, caratterizzati da tessuti pregiati e design che mescolano sapientemente glamour e comfort, rappresentando un tributo alla bellezza del Mediterraneo.

Tra le protagoniste della serata, Asia Centonze ha catturato l’attenzione di tutti, sfilando insieme alla sua splendida madre. Con la sua grazia naturale, Asia è stata incoronata la più bella di Gallipoli, ma è stato il brand Miriam Tirinzoni Fashion a rubare la scena, dimostrando ancora una volta il suo talento nel combinare stile ed eccellenza sartoriale.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza di ospiti illustri, tra cui Roberto Bellè, patron del concorso di bellezza “I Bellissimi d’Italia”, e il rinomato fotografo di moda Dario Migliaccio, che ha catturato con maestria i momenti più emozionanti della serata. La giuria, presieduta dal Barone Armando Cinquegrana, ha portato un tocco di classe e autorevolezza alla competizione.

La serata è stata condotta magistralmente da Bruno Conte, (noto presentatore di Telerama la Tv che ha seguito i collegamenti dalla Puglia della trasmissione Battiti Live) affiancato dalle talentuose vallette Ilenia Ferruggio e Angela Fiammata. Miriam Tirinzoni ha voluto ribadire come “Miss Gallipoli 2024” sia stata molto più di una semplice sfilata: “È stata un’esplosione di talento, bellezza e cultura. Con il mio brand abbiamo cercato di creare un magico incontro tra arte, moda e bellezza, rendendo omaggio a una terra ricca di tradizioni e di fascino”. L’evento di Gallipoli ha dimostrato ancora una volta come Miriam Tirinzoni Fashion riesca a fondere mondi diversi in un’unica esperienza sensoriale, elevando la moda a una forma d’arte capace di ispirare ed emozionare.

Miriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è una donna intraprendente e determinata, caratteristica delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato diverse esperienze manageriali e ha fondato Mt Consulting Srl, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri. Successivamente, ha avviato Energie alternative Italia Srl, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.

Miriam Tirinzoni ha dimostrato la sua abilità nell’imprenditoria e nella consulenza, consolidando il suo ruolo nel settore della moda. Nel 2021, ha vestito Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 con un abito bianco e nero che ha ricevuto molte recensioni positive. Nel 2022, ha vestito anche Delia Duran per la registrazione presso la trasmissione “Verissimo”. Sempre nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un outfit e una borsa di Miriam Tirinzoni. Durante EXPO Dubai 2022, ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021″. Nel luglio del 2022, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma dall’Associazione Cartagine.

