Misterbianco: l’US Acli Catania festeggia lo sport

Comunicati Stampa

CATANIA – Si terrà domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 9.30, la tappa catanese della VII Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo” delle Acli.Associazioni e società sportive si riuniranno presso il centro sportivo Delizia di Misterbianco (Via Campo Sportivo 28), per trascorrere la mattinata all’insegna dello sport, della socialità e dell’inclusione.

La manifestazione, coordinata dal presidente Us Acli Catania Francesco Tosto, con la proficua collaborazione del circolo Acli “Achille Grande” di Misterbianco, vedrà cimentare soci e pubblico in diverse discipline sportive: calcio, tennis, arm wrestling, danza sociale, twirling, zumba, fitness musicale, ballo, scacchi e altro ancora. Lo scopo della manifestazione è quello di incentivare l’attività motoria, favorire i rapporti fra individui indipendentemente dalle condizioni fisiche, psichiche e sociali.

La giornata nazionale “Lo Sport che vogliamo” è una risorsa per le comunità ed è un evento promosso da US Acli su tutto il territorio nazionale per valorizzare il binomio sport e cittadinanza ed è inserita nel palinsesto degli eventi italiani della Settimana Europea dello Sport #BEACTIVE promossa da Sport e Salute.

L’edizione di quest’anno vedrà per la prima volta anche la presenza di un evento al di fuori del territorio italiano, e grazie al progetto stabile US Acli Academy Kenya anche i ragazzi keniani della scuola calcio targata US Acli prenderanno parte ad uno degli eventi sportivi della Giornata Nazionale “Lo sport che vogliamo”.