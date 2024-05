“Money Moves” è il nuovo singolo del rapper siciliano Don Said: il sax e la ruvidità dei versi si incontrano

Musica

Don Said, rapper di Catania classe 1999, sta tornando nella sua dimensione artistica con il nuovo brano “Money Moves”, in cui racconta alcuni aspetti della sua carriera e della sua vita. Uno dei tratti distintivi dell’artista siciliano è il modo in cui riesce a scaricare la rabbia con una valanga di barre dal significato denso ma che al contempo sono in grado di divertire.

Il singolo è in uscita venerdì 24 maggio 2024 e va a fare da tassello per la formazione di un progetto molto più grosso che presto il rapper siciliano regalerà ai suoi fan e non solo. “Money Moves” mischia un beat rigido e ruvido, accompagnato da sfiatate di sax che rendono il brano unico. È il risultato del lavoro svolto dal producer Jiz, il quale vanta collaborazioni con nomi piuttosto importanti della scena rap italiana.

La carriera di Don Said

A soli 15 anni, Don Said ha fatto il suo ingresso nella vivace scena musicale siciliana, frequentando gli stessi ambienti dove si muoveva anche L’Elfo, con cui ha firmato la sua prima collaborazione di rilievo, ovvero “Maleducati e Cafoni”.

Il trasferimento a Milano nel 2018 ha segnato un momento significativo nella sua carriera, con la firma per l’etichetta “Collater.al”. L’anno seguente, nel 2019, ha fatto il suo esordio ufficiale con il progetto “Luna Park”, da cui sono stati estratti singoli di successo come “Telegram”, che ha ottenuto grande visibilità su TikTok.

Nel 2022, dopo aver fatto parlare di sé con una strofa rilasciata per “Real Talk” (Real Talk Cypher Catania), Don Said ha pubblicato il suo primo album ufficiale, intitolato “Pain Party”.

Il 2023 è stato un anno di grande crescita, con l’uscita di diversi singoli che hanno contribuito ad accrescere la sua notorietà, culminando con l’EP intitolato “tHug EP”, che ha segnato l’inizio di una collaborazione con Pulp Entertainment e Pluggers. Nel 2024 apre le porte al suo atteso nuovo progetto con una serie di singolo, quali: “Faraone”, “D!ckhead”, rilasciato il 12 aprile, e venerdì 24 maggio arriva “Money Moves”, il suo nuovo lavoro.