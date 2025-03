Morrissey arriva in Sicilia! Prima con gli Smiths e poi da solista ha lasciato un segno indelebile nella musica.

Comunicati Stampa

Morrissey arriva anche in Sicilia tra le 5 tappe in Italia. L’artista internazionale torna in Italia nell’estate 2025 tra i cinque concerti esclusivi che attraverseranno il Paese da nord a sud, una tappa anche in Sicilia il 31 luglio a Catania a Villa Bellini. L’iconico artista britannico, tra le voci più influenti della musica contemporanea, si esibirà in location suggestive, portando sul palco il meglio del suo straordinario repertorio. Morrissey ha segnato la storia della musica prima con The Smiths e poi con una carriera solista che conta tredici album in studio e una serie di successi internazionali. Considerato uno dei più grandi parolieri della sua generazione, ha ricevuto un Ivor Novello Award per il suo contributo alla musica britannica e, di recente, il Social Vanguard Award 2024 per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali. Il tour italiano sarà l’occasione per riascoltare brani indimenticabili come This Charming Man, How Soon Is Now?, There Is A Light That Never Goes Out, Suedehead, Everyday Is Like Sunday, Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die e molti altri che hanno fatto la storia del rock.

Luogo: Villa Bellini a Catania