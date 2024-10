Musica, a Catania il Trio Arabesque per Classica e Dintorni

Il concerto

Per il terzo concerto della stagione 2024, l'appuntamento è per sabato con brani d’opera e contemporanei

Temperamento elegante, mosso e capriccioso. Tre aggettivi per definire il Trio Arabesque, progetto musicale di tre artiste siciliane che sabato 5 ottobre, a Catania, saranno di scena per il terzo concerto di Classica & Dintorni, XXI edizione del Festival internazionale di musica da camera, jazz e contaminazioni con la direzione artistica di Ketty Teriaca, pianista e docente del Conservatorio Bellini di Catania. L’appuntamento è per le 21 negli spazi del Tinni Tinni Arts Club, (via Scuto, zona Castello Ursino) e in programma sono brani di Webster, Bellini, Strauss, Piazzolla, Ortolano, Saint-Saens.

Il Trio Arabesque nasce dalla comune passione delle sue musiciste per la bellezza e l’arte: sono Loriana Mazzarino al flauto traverso, Angela Longo al clarinetto e Ivana Bordonaro al pianoforte. Il loro repertorio spazia fra le arie d’opera (tratte dalla Carmen di Bizet, il Flauto Magico di Mozart, Madama Butterfly di Puccini, Traviata di Verdi, Norma di Bellini), musiche da film come quelle composte da Ennio Morricone e compositori contemporanei come l’italiano Paolo Vivaldi (apprezzato autore delle colonne sonore di molti biopic della Rai) e il francese Yann Tiersen (autore, fra l’altro, delle musiche del film “Il favoloso mondo di Amélie”). Un lungo e articolato percorso musicale che dal 1800 arriva ai giorni nostri, coinvolgendo lo spettatore tra le melodie che, di fatto, sono la colonna sonora della nostra vita.Classica & Dintorni 2024, manifestazione organizzata dall’associazione Darshan in collaborazione con Areasud APS, prosegue il 12 (Sebastiano Cristaldi, clavicembalista) e il 19 ottobre (con l’Ensemble du Bout du Monde, quartetto di sassofoni).L’edizione 2024 di Classica & Dintorni rientra nella manifestazione La Polis delle Arti 3, che fa parte del cartellone “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” organizzata dall’associazione culturale Darshan in partenariato con e l’associazione Algos ed è sostenuta grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, della Città di Catania. Info Associazione Darshan.Nelle foto, le tre musiciste