Musica dai rifiuti, da Zō a Catania Fulu Miziki, il collettivo afro-futurista-ecologista

Comunicati Stampa

Domenica 26 maggio, alle 21, arrivano da Zō Centro culture contemporanee di Catania i Fulu Miziki, collettivo di artisti ecofriendly-afro-futurista-punk di Kinshasa, la capitale del Congo. Il loro nome significa “musica dalla spazzatura” perché i loro strumenti – oltre che i costumi – sono fatti di involucri di computer, taniche, tubi di alluminio e altri materiali provenienti dalle discariche della metropoli africana. I musicisti sono Yenge Wayenge Agler, Ingau Sombola La Roche, Nkoyi Somunga Padou, Bosele Bokungako Pitschou, Kal unzitasiko Vakanda Le Meilleur e Bekila Delton Daniel.

Fulu Miziki, foto di Francois Fleury

Il concerto, realizzato in collaborazione con Chullu Agency, è dedicato alla memoria di Carmelo Milea, instancabile promotore di musica “bella e impossibile” a Catania e in tutta Italia, scomparso lo scorso anno; è stato proprio Milea a portare i Fulu Miziki per la prima volta in Italia, nel 2022, con la Chullu, agenzia di concerti fondata dopo l’esperienza Electra Tribe, con cui ha animato l’underground italiano.

Carmelo Milea

Il collettivo afro-futurista multidisciplinare di artisti Fulu Miziki ha sede nel cuore dell’Africa, nella capitale congolese Kinshasa. Da diversi anni, i suoi membri dedicano molto tempo a concepire un’orchestra fatta di oggetti trovati nella spazzatura, cambiando continuamente gli strumenti e sempre alla ricerca di nuovi suoni. La “musica dalla spazzatura” di Fulu Miziki descrive accuratamente l’emozionante e caotico collettivo che si definiscono “guerrieri musicali di Kinshasa”. Gli strumenti che progettano, costruiscono e suonano sono veri e propri capolavori di riciclaggio. Creare i propri strumenti, costumi e maschere è fondamentale per l’approccio musicale di Fulu Miziki. Il loro suono unico sostiene un messaggio panafricano di liberazione artistica, di pace e di una riflessione seria sulla situazione ecologica della Repubblica Democratica del Congo e del mondo intero. Per Fulu, tutto può essere recuperato e ri-incantato. Dal 2020, Fulu ha conquistato il circuito dei festival musicali europei, esibendosi in numerosi locali e festival e conducendo laboratori con i giovani.

Biglietti: € 15; in prevendita on line € 13 https://dice.fm/partner/dice/event/nr6g9-fulu-miziki-live-26th-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets € 10 ridotto studenti, solo al botteghino. : 6, Catania

Data Inizio: 26/05/2024

Data Fine: 26/05/2024

Ora: 21:00

Artista: Fulu Miziki