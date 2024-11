Musica e teatro al Palazzo dei Congressi di Taormina: il programma. Tra gli eventi il concerto di Fausto Leali, Opera, Balletto e cabaret

Comunicati Stampa

Prenderà il via il prossimo quattordici dicembre, con un singolare concerto tributo a Ennio Morricone della Catania Philarmonic Orchestra e del Piccolo Coro Città di Taormina, una lunga stagione di musica e teatro al Palazzo dei Congressi di Taormina. L’intero programma, che si estende fino al 29 marzo 2025, prevede spettacoli per tutti i gusti: dal teatro, appunto, alla musica e all’Opera lirica, fino al balletto e al cabaret.

Spicca, tra gli eventi, il concerto di un grande cantautore italiano: Fausto Leali, che si esibirà il 28 prossimo dicembre. Ricca e variegata la proposta di eventi dedicata all’Opera Classica e al Balletto: da La Traviata a Cavalleria Rusticana, a Pagliacci, fino a Lo Schiaccianoci e Il lago dei cigni.

In programma anche gli spettacoli di noti comici e cabarettisti- da Uccio De Santis ad Emanuela Aureli a Manlio Dovì.

E poi, ancora, il Taormina Classica Festival, lo spettacolo Tre tenori in concerto e Nessun dorma, lirica sotto le stelle.

La rassegna è stata ideata dalla Cardinali Production con il patrocinio della Città di Taormina.

“Il Teatro Palazzo dei Congressi acquisisce ancora più lustro grazie ad un programma ricco e variegato che ci pregiamo di aver approvato e sostenuto”, afferma l’Assessore al Turismo del Comune di Taormina, Jonathan Sferra.

“Abbiamo voluto lavorare ad una rassegna culturale di alto livello- conclude il Direttore artistico Nuccio Anselmo- che fosse perfettamente in linea con la bellezza della città di Taormina, che non a caso è tra le località più famose e visitate della Sicilia. Bellezza deve stare con bellezza, ce l’abbiamo messa tutta per rispettare questo assunto”.

Il Programma:

14 dicembre h 20.45, Catania Philarmonic Orchestra e Piccolo Coro Città di Taormina in omaggio a Ennio Morricone; 21 dicembre h 20.45 “Lo Schiaccianoci”, balletto; 28 dicembre h 20.45 Fausto Leali in concerto; 4 gennaio 2025 ore 20.45 “Il lago dei cigni”, balletto; 11 gennaio h 20.45 La Traviata; 18 gennaio h 20.45, Uccio De Santis in “Non so che fare prima”; 25 gennaio h 20.45, “Cavalleria Rusticana”; 31 gennaio h 20.45, Emanuela Aureli in “Mamma ho perso l’Aureli”; 8 febbraio, 15 febbraio e 22 febbraio, h 20.45, Taormina Classica Festival; 28 febbraio, h 20.45, “Nessun Dorma” lirica sotto le stelle; 8 marzo h 20.45 “Taormina Sound Festival, la Musica è Donna”; 15 marzo h 20.45 Pagliacci, Opera Lirica di Leoncavallo; 22 marzo h 20.45, Manlio Dovì Show; 29 marzo h 20.45, The Three Tenors in Concert, Arie d’Opera in concerto.

Info e biglietti: +39 3395299932, su Vivaticket.com, su Ticketone.it e in tutti i punti vendita abilitati.