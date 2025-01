Musica, il sax Roberta Maci apre a Catania la rassegna “Intermittenze” al Tinni Tinni Arts Club

Musica

Straordinari musicisti in arrivo a Catania per la terza edizione di “Intermittenze 45². Rassegna di musiche trasversali” in programma a Catania, dal 1 febbraio al 3 maggio

Dal sax di Roberta Maci, autentico talento siciliano, al violoncello della polacca Julia Bilat e dell’olandese Ernst Reijseger, autore di colonne sonore per i film di Werner Herzog. E ancora: la musica indiana di Raffaele Matta e quella di Truna, lo spagnolo Andres Blasco, uno e trino, originale “one man orchestra” che in concerto moltiplica le esecuzioni interagendo con registrazioni video e formando un trio.

Sono solo alcuni degli straordinari musicisti in arrivo a Catania per la terza edizione di “Intermittenze 45². Rassegna di musiche trasversali” in programma a Catania, dal 1 febbraio al 3 maggio al Tinni Tinni Arts Club (via Scuto 19, zona Castello Ursino), spazio multifunzionale pensato per accogliere progetti di nicchia che spaziano dalla world music, al jazz, alla musica classica e dove le dimensioni raccolte della sala favoriscono la vicinanza e il dialogo fra pubblico e artisti. Intermittenze è un progetto di respiro internazionale firmato da Mario Gulisano, associazione culturale Darshan, con il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea (Areasud).

“L’idea è quella di esplorare le “intermittenze” tra passato e presente, tra radici e innovazione, nell’atmosfera coinvolgente e familiare del Tinni Tinni Arts Club. Altri spettacoli, per la loro complessità e dimensione, sono previsti presso Zō Centro Culture Contemporanee e Monk Jazz club, partner di questa edizione insieme con Curva Minore”, spiega Mario Gulisano, imprenditore musicale che non manca di sottolineare come gli spettacoli del cartellone 2025 di Intermittenze siano realizzati con parte del contributo pubblico (ovvero della Regione Siciliana, Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo) pari all’11,27% dell’intera stagione 2025.

Undici i concerti in programma. Si comincia sabato 1 febbraio con la strepitosa Roberta Maci, sassofonista siciliana (Ragusa, 1992) considerata un enfant prodige della musica jazz (e non solo, avendo dato evidenza di un talento multiforme). “Non ho ricordi di me senza sassofono (…) ho iniziato a suonare a sei anni e da allora la musica ha invaso tutta la mia vita”, ha confessato di recente a Sandro Vero, che le ha dedicato una lunga intervista sul mensile Musica Jazz. A Catania per Intermittenze Mac si presenta con il suo NBS Quartet, formazione costituita con Stefano Maltese (sax, flauto e percussioni), Cristiano Nuovo (contrabbasso) e Antonio Moncada (batteria e percussioni) e con i quali ha pubblicato l’album “I’m on the way (Labirinti Sonori) che presenterà quella sera. “Un prisma musicale che consegna una musicista completa, strumentista versatile e organizzatrice sapiente”, ancora Vero nella sua intervista.

Notevole l’elenco dei big con cui si è esibita: ha suonato con Keith Tippett, Giancarlo Schiaffini, Alex Maguire, Han Bennink, Michael Moore, Tobias Delius, Ab Baars, Wolter Wierbos, Ernst Glerum, Thomas Heberer, Mary Oliver, Tristan Honsinger, Guus Janseen, Lelio Giannetto, Cristiano Calcagnile, Giovanni Maier, Francesco Cusa, Elio Amato e molti altri.

Intermittenze 45², III edizione della Rassegna di musiche trasversali, prosegue con Julia Bilat (22 febbraio); Trio Truna (15 marzo); Raffaele Matta trio – Bandra West (22 marzo); Ernst Reijeseger (29 marzo. Monk Jazz Club); Underoof – Land of Monkyes (5 aprile); SIO Sicilian Improvisers Orchestra, special guest Thollem McDonas (10 aprile, Zō Centro Culture Contemporanee); Vibrato Quartet – Note di Felicità Rossiniana (30 aprile), Duo Venus Valentina Campione / Sofia Campanella (1 maggio); Duo Eugenia Cantone / Alessandra Pafumi (2 maggio). Chiusura sabato 3 maggio con Ketty Teriaca, pianista, e l’album “Da Lontano”: ospite speciale il compositore e chitarrista Giovanni Seneca.

Il progetto “Intermittenze” è realizzato con parte del contributo dell’11,27% della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo e Spettacolo e con il sostegno di Nuovoimaie – I diritti degli artisti. Ingresso 5 euro al Tinni Tinni, 10 euro Zō Centro Culture Contemporanee e Monk Jazz Club. Biglietti al botteghino. Info/Whatsapp 331 4861931.

