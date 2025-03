Nasce con CONFAPID Sicilia il primo sportello sull’inclusione delle donne nel mercato del lavoro.

Comunicati Stampa

Il primo sportello sul territorio siciliano che funge anche da Osservatorio delle Politiche di Genere e come Accompagnamento alla Certificazione UNI PDR 125:2022. Lo ha attivato CONFAPID Sicilia ritenendo fondamentale fornire tutte quelle indicazioni e il supporto necessario a ottenere maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro, riducendo il divario di genere all’interno delle organizzazioni.

«Noi da sempre crediamo in una società più equa, sostenibile e inclusiva – afferma Tiziana Serretta, presidente del Gruppo Donne Confapi Sicilia – fondata sul rispetto delle pari opportunità e sul valore della diversità. Vogliamo, quindi, contribuire alla creazione di ambienti di lavoro stimolanti e aperti, dove le persone possano crescere

professionalmente e dove l’innovazione sia favorita dalla valorizzazione delle competenze di tutti. Per questo motivo, ho voluto fortemente la nascita di questo sportello perché, insieme all’Osservatorio, sarà uno strumento di supporto per le aziende che desiderano valorizzare la diversità e garantire pari opportunità sul luogo di lavoro»

Un obiettivo fondamentale, quello che raggiunge Confapi Sicilia con non pochi sforzi, dal momento che non esisteva uno strumento del genere capace di aiutare le aziende a sviluppare un’attenzione concreta sul fronte della parità di genere in quanto questione etica e sociale, ma anche come elemento strategico per la crescita economica del Paese.

Tappa fondamentali di un percorso di crescita che, anche grazie a una brochure dettagliata rispetto ai passi da compiere, aiuta a capire che l’inclusione e la valorizzazione delle competenze femminili, contribuiscono ad aumentare la produttività aziendale, favorendo l’innovazione e migliorando il benessere organizzativo.

Nonostante la consapevolezza, la strada è ancora lunga prima di vedere migliorare la qualità del lavoro femminile incentivando la trasparenza dei processi aziendali. Ma l’attenzione è grande. Non è, infatti, un caso che la Certificazione UNI PDR 125:2022 faccia parte della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Referente dello sportello di CONFAPID è Antonella Barillà, esperta di Pari Opportunità, che prenderà in carico le segnalazioni e richieste, offrendo il supporto e l’assistenza necessari. CONFAPID SICILIA ha anche siglato una convenzione con SGS Italia SPA, ente certificatore accreditato, per permettere alle aziende associate di ottenere la certificazione a condizioni agevolate.

Lo sportello online è attivo su appuntamento, dalle 15 alle 17 del primo martedì del mese. Scrivendo all’e-mail osservatorio125@confapisicilia.it, si verrà contattati per incontro in videocall.

Luogo: Confapid, Via Roma, PALERMO, PALERMO, SICILIA