Nasce la Caserma Creativa: il Primo Partenariato Pubblico-Privato per la Rinascita Culturale in Sicilia

Comunicati Stampa

Il 26 giugno 2024 rappresenta una data storica per la Sicilia: è stato firmato il primo accordo di “Partenariato Speciale Pubblico-Privato” tra un ente provinciale e un soggetto privato. Protagonisti di questo importante traguardo sono il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (ex Provincia), dott. Mario La Rocca, e la Cooperativa “Badia Lost & Found” di Lentini, di cui presidente il dott. Giorgio Franco.

L’Obiettivo del Partenariato

L’oggetto del partenariato è ambizioso e affascinante: la gestione e la valorizzazione dell’ex Convento dei Padri Dominicani di Lentini, conosciuto localmente come “Ex Caserma dei Carabinieri”. Questo edificio storico, costruito nel 1480, si affaccia sulla piazza principale di Lentini e ha un secondo prospetto su Via Arrigo Testa, meglio nota come “a calata dei carabinieri”.

Storia e Degrado

Il convento, originariamente annesso alla Chiesa di San Domenico, fu trasferito alla Provincia di Siracusa nel 1866 dopo la soppressione degli ordini religiosi. Successivamente, venne adibito a caserma dei carabinieri fino al suo abbandono nel 1990, causato dal terremoto di dicembre dello stesso anno. Da allora, l’edificio è rimasto in uno stato di abbandono e degrado.

Il Processo di Partenariato

Grazie alla Legge 50 del 2016, che prevede il “Partenariato Speciale Pubblico-Privato”, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha potuto avviare il progetto di recupero dell’ex Caserma dei Carabinieri di Lentini. La Cooperativa Badia Lost & Found ha presentato la proposta di partenariato il 24 marzo 2023, con l’obiettivo di recuperare, gestire e valorizzare l’immobile.

Il 28 giugno 2023, il Commissario Straordinario dell’epoca, dott. Domenico Percolla, ha manifestato l’interesse dell’ente provinciale per la proposta, affidando gli adempimenti necessari alla dott.ssa Calore e all’ing. Trigilio. Il 7 luglio 2023, l’ente ha pubblicato un avviso pubblico invitando eventuali interessati a presentare proposte alternative entro trenta giorni. Non essendo pervenute proposte alternative, il 10 ottobre 2023 è iniziata la fase negoziale con la Cooperativa, conclusasi il 29 gennaio 2024. La firma definitiva dell’accordo è avvenuta il 26 giugno 2024.

La Cooperativa Badia Lost & Found

Fondata nel 2016 come gruppo informale di giovani specializzati nella rigenerazione urbana e nella gestione di beni storici e culturali, la Cooperativa Badia Lost & Found è conosciuta per il Parco Urbano d’Arte (PUA) di Lentini, un percorso di opere d’arte murarie realizzate da artisti di fama nazionale e internazionale. Il PUA è oggi uno dei più importanti ed estesi parchi d’arte siciliani.

Costituitasi ufficialmente come società cooperativa il 10 giugno 2020, la cooperativa è diventata un caso di studio per molte università e istituzioni, collaborando con diverse fondazioni e associazioni nazionali.

Il Percorso verso la “Caserma Creativa”

Il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto “Caserma Creativa” è stato tutt’altro che lineare. Nel 2020, la cooperativa aveva proposto al Comune di Lentini un accordo di “Partenariato Speciale Pubblico-Privato” per la gestione e la valorizzazione del Palazzo Beneventano. Tuttavia, l’accordo venne annullato dalla nuova Giunta Municipale eletta nel 2021, che richiese alla cooperativa di lasciare il palazzo.

«Sono state settimane e mesi molto duri e difficili – ci confida il Presidente della Cooperativa, Giorgio Franco – ma poi sull’iniziale scoraggiamento è prevalsa la forza di volontà di continuare le nostre attività. In questo delicato passaggio è stato fondamentale l’aiuto e la vicinanza della “Lega delle Cooperative” e, innanzitutto, del suo Presidente Regionale Filippo Parrino».

La vice presidente della cooperativa, Cristina Pulvirenti, aggiunge: «Abbiamo subito capito che dovevamo, da un lato guardare oltre la nostra città mettendo la nostra esperienza al servizio anche di altri comuni siciliani, e dall’altro individuare un nuovo immobile di valore storico nel quale sviluppare il progetto culturale interrotto a Palazzo Beneventano».

Mentre continuava l’attività nel “Parco Urbano d’Arte” di Lentini e venivano attivati progetti in tanti Comuni della Sicilia Orientale (Melilli, Acireale, Mazzarrone, Licodia Eubea, Monterosso Almo, e altri ancora), i giovani cooperatori hanno individuato la location ideale per le proprie attività lentinesi proprio nell’antico e prestigioso Convento dei Padri Dominicani (poi Caserma dei Carabinieri) situato nella piazza principale di Lentini. Hanno avviato le procedure del partenariato con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e sono riusciti a raggiungere l’accordo con la ex Provincia.

«Nell’Ente provinciale abbiamo trovato subito orecchie attente e competenti che hanno compreso il valore e l’importanza della nostra idea progettuale su un bene altrimenti condannato all’oblio e alla definitiva distruzione» afferma Giorgio Franco.

Il Progetto “Caserma Creativa”

Il nuovo progetto, denominato “Caserma Creativa”, prevede il recupero strutturale dell’ex Convento dei Padri Dominicani e la sua trasformazione in un polo culturale di rilevanza siciliana e internazionale. Il presidente della cooperativa, Giorgio Franco, ha dichiarato: «Sarà una struttura gestita dalla nostra cooperativa, ma costantemente aperta alla comunità, un faro di creatività e innovazione». La vice presidente, Cristina Pulvirenti, ha aggiunto: «Nelle prossime settimane presenteremo ufficialmente alla città il nostro progetto, che mira a far rinascere un importante patrimonio storico e culturale attraverso l’arte e la creatività».

Il progetto “Caserma Creativa” sottolinea sia l’uso passato dell’immobile come caserma, sia la sua futura destinazione come centro culturale innovativo. Esso prevede il recupero strutturale dell’immobile, attualmente in pessime condizioni, e la sua gestione e valorizzazione per farlo diventare un importante polo culturale, aperto alla città e al suo comprensorio.

L’accordo di “Partenariato Speciale Pubblico-Privato” firmato il 26 giugno 2024 non è solo un traguardo per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa e per la Cooperativa Badia Lost & Found, ma rappresenta anche un modello innovativo per la gestione e la valorizzazione dei beni storici in Sicilia. La “Caserma Creativa” promette di diventare un faro di cultura, arte e innovazione, restituendo alla comunità un pezzo importante del suo patrimonio e offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo culturale.

Luogo: LENTINI, SIRACUSA, SICILIA