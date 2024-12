Natale 2024: a Villa Pottino doppio appuntamento con “Opificia”

Palermo

La fiera dedicata artigianato siciliano e al vintage organizzata all’insegna dell’eleganza e lontano dalla vita frenetica della città

L’Associazione Artigianando, in occasione dei festeggiamenti del Natale 2024, visti i successi registrati nelle precedenti edizioni, raddoppia l’appuntamento con l’edizione natalizia di Opificia, la fiera dedicata artigianato siciliano e al vintage organizzata all’insegna dell’eleganza e lontano dalla vita frenetica della città. Due saranno infatti i fine settimana che si svolgeranno all’interno degli eleganti saloni di Villa Pottino, il villino liberty di via Notarbartolo 28, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 10 alle 20, e sabato 14 e domenica 15 dicembre, sempre dalle 10 alle 20.

Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli, ceramiche artistiche dipinte a mano, oggettistica sacra, presepi, sfere natalizie decorate e tanto altro.

‹‹Quest’anno, con lo staff organizzativo – dichiara Luca Tumminia, organizzatore dell’evento e Presidente di Artigianando – abbiamo deciso di ritornare a Villa Pottino con l’edizione natalizia di Opificia, una mostra mercato apprezzata non solo dai palermitani. Diverse, infatti, sono state le richieste, e dunque le adesioni, di partecipazione e di questo siamo contentissimi. Inoltre, Villa Pottino e Opificia danno la possibilità a chiunque non ami la vita frenetica del centro città di frequentare una fiera di Natale in un posto più tranquillo. Villa Pottino è un luogo magico di suo – continua – e grazie alla sua particolarità, alla sua storia e alle straordinarie atmosfere che le sue sale posseggono, risulta essere perfetta per una fiera dedicata alla magia del Natale».

Per informazioni potete consultare il sito internet www.aartigianando.it oppure chiamare al numero 3515263522