Ninna e Matti: le star del web in Sicilia con Super Tour

Il duo musicale sarà a Catania sabato 4 gennaio e a Palermo lunedì 6

Ninna e Matti tornano in tour a teatro! Dopo il successo sensazionale delle prime quattro date della scorsa primavera, la coppia più amata da bambini e famiglie, torna in scena con un nuovo spettacolo pieno di colori musica e divertimento. Il duo musicale e’ stai al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo Super Tour e al Teatro Golden di Palermo lunedì 6 gennaio grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla Ventidieci. Saranno due gli spettacoli per entrambe le date con inizio alle ore 15:00 e alle ore 18:00.

Le giovanissime webstar, accompagnate da un formidabile cast di performers e ballerini, regaleranno uno show, in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Il divertimento per grandi e piccini è assicurato. Uno spettacolo, colorato, interattivo e ritmato che resterà nel cuore di grandi e piccini.

Il tour è prodotto e distribuito da Vincenzo Spinelli per Whatthefactory, Stefano Francioni Produzione e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Regia di Morena Donofrio, coreografie di Maura Papero.

Ancora disponibili alcuni biglietti che potranno essere acquistati su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. È possibile acquistare il ticket anche al botteghino del teatro Metropolitan di Catania. Biglietti a partire da 35 euro. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Chi sono Ninna e Matti