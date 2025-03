Nino ‘u Ballerino al Giubileo di Roma 2025: lo chef street food parteciperà all’Art Symposium

Cucina

L’evento si terrà venerdì 21 marzo alle ore 9:00 presso la Pontificia accademia di Teologia, in via della Pigna 13

Nino ‘u Ballerino, celebre maestro dello street food palermitano, porterà il gusto e la tradizione della cucina di strada siciliana al Giubileo di Roma 2025. L’iconico chef che ha portato in alto in Italia e nel mondo lo street food palermitano parteciperà all’Art Symposium 2025, un evento di rilievo internazionale dedicato all’arte, alla cultura e alle eccellenze. L’evento si terrà venerdì 21 marzo alle ore 9:00 presso la Pontificia accademia di Teologia, in via della Pigna 13.

Durante l’Art Symposium, Nino ‘u Ballerino avrà l’onore di deliziare tutti i presenti con la tradizione culinaria siciliana attraverso la preparazione del celebre “pane ca meusa” e altre specialità dello street food palermitano, con l’aggiunta anche di alcune importanti rivisitazioni. Il suo stile unico, una combinazione di maestria gastronomica e gestualità scenica, incanterà il pubblico e renderà omaggio alla cultura del cibo di strada, simbolo di autenticità e convivialità.

“Partecipare al Giubileo di Roma 2025 è per me un’emozione immensa – ha dichiarato Nino -. La cucina di strada è un patrimonio culturale che racconta storie di popoli e tradizioni, e poterla condividere in un contesto così prestigioso è un onore. Questo è solo il primo di una serie di eventi nazionali e internazionali che faremo, per me – conclude – è un grande onore”.

L’Art Symposium sarà un’occasione straordinaria per celebrare l’arte e la pace, mettendo in luce il valore delle tradizioni in un contesto globale. L’evento ospiterà artisti, chef e personalità di spicco provenienti da tutto il mondo, in un dialogo interculturale che valorizza la creatività in ogni sua forma.

Nino ‘u Ballerino porterà nell’importante cornice della Città del Vaticano l’essenza della Sicilia, facendo vivere ai partecipanti un’esperienza sensoriale unica, tra sapori, profumi e racconti di una terra ricca di storia e passione.