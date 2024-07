Nomad off: si inizia con Dente, Chiarolini e Buzzy Lao il 17 luglio all’Addaura

Comunicati Stampa

Nomad OFF è la serie di eventi collaterali del Nomad Music Festival 2024, la rassegna musicale itinerante che miscela le sonorità funk, jazz e disco con alcune delle location più prestigiose della città di Palermo. Il primo appuntamento avrà luogo Mercoledì 17 Luglio, a partire dalle ore 19, presso la suggestiva location della Società Canottieri Trinacria all’addaura.

La serata inaugurale vedrà sul palco Dente accompagnato da Simone Chiarolini, con il loro progetto “Iperbolica”: un reading musicale che offrirà un affascinante viaggio tra le profondità degli oceani e il vuoto dello spazio interstellare, attraverso libri, immagini e canzoni che hanno ispirato la ricerca artistica di Dente

Ad aprire la serata ci sarà Buzzy Lao, che presenterà il suo nuovo singolo ‘Zohra’. Un brano dalle sonorità Afro Blues e Roots Reggae legato alla prima serie fotografica del cantautore bluesman ‘From the River to the Peace’, dedicata alle manifestazioni pro Palestina disponibile in anteprima su Rockit.

È possibile acquistare i biglietti per l’evento Nomad OFF tramite ticketsms al prezzo di 18,50€ + 1,50€ DDP

https://www.ticketsms.it/event/Nomad-Off-Riva-Palermo-2024-07-17

Il link ai biglietti è disponibile anche tramite i canali social del festival: nomadmusicfestival24.

Il calendario del Nomad Music Festival 2024 è giá online, ma restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su artisti e date dei prossimi appuntamenti della rassegna musicale collaterale, Nomad OFF.