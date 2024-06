Comunicati Stampa

“Obesità infantile dalle cause alle soluzioni”. Questo è il tema dell’incontro che ha affrontato le problematiche legate ad una malattia che oggi colpisce un 1 bambino su 3 in Italia e registra percentuali più alte in gran parte del Mezzogiorno.

“In contesti come questo la prevenzione è fondamentale- sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Bruno Brucchieri-. Dai 3 ai 16 anni parliamo di una fascia d’età molto delicata con l’obesità che può portare a gravi conseguenze per la salute. Conosce, capire e intervenire, in collaborazione con la Regione, diventa fondamentale”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il componente della commissione Salute all’Ars l’onorevole Giuseppe Lombardo. “Promuovere e informare rappresenta il primo passo per affrontare nel migliore dei modi un problema che riguarda tantissimi ragazzi. Ovviamente, iniziative come questa, trovano il pieno sostegno del Governo Regionale e per questo ringrazio tutti i presenti per il loro impegno”. Medici professionisti hanno spiegato le cause e le soluzioni per affrontare in modo efficace questa malattia.

“Il cibo spazzatura e la mancanza di movimento possono portare all’obesità- sottolinea il presidente del II municipio Claudio Carnazza- i ragazzi non fanno sport, sono sedentari e consumano piatti con troppi grassi e zuccheri. Bisogna riscoprire la dieta mediterranea, a base di frutta e verdura, che ci ha resi famosi ed è da esempio in tutto il mondo”. Da qui l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano. “L’obesità è un problema in costante aumento- dichiara il presidente dell’Aipps e biologa nutrizionista Simona Cantagallo-lo scopo di questo incontro è quello di rivolgerci alla città e dare maggiore consapevolezza alle famiglie per poter collaborare con loro. Ringrazio tutte le istituzioni intervenute e per la sensibilità dimostrata verso un argomento di enorme importanza”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA