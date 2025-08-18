Odissea 2025, ieri altre recite sospese per maltempo, come recuperarle

Comunicati Stampa

A causa dell’aumento della portata provocato dalle piogge lungo tutto il corso del fiume, la parte della spiaggia delle Gole in cui prendono posto gli spettatori nel pomeriggio di domenica è risultata inagibile, impedendo la sistemazione della platea con le sedie. In serata la situazione è normalizzata, ma è stato comunque necessario sospendere gli spettacoli, comunicando la decisione sui social. Gli organizzatori, “Siamo rimasti nel botteghino per scusarci personalmente soprattutto con chi giungeva da lontano e non aveva avuto notizia della sospensione, ma tutti si sono resi conto di come fosse stato fatto il possibile per evitare disagi”. Le giornate di recupero e i rimborsi.

Ieri, nonostante nulla lasciasse presagirlo, a causa dell’aumento della portata del fiume provocato dalle piogge lungo tutto il corso dell’Alcantara, la parte della spiaggia delle Gole in cui prende posto il pubblico per assistere allo spettacolo Odissea, nelle ore del pomeriggio di domenica è risultata inagibile, impedendo la sistemazione delle sedie. Qualche ora dopo la situazione si è normalizzata, ma era ormai stata resa nota, attraverso i social media, la decisione di sospendere le recite.

“Siamo rimasti nel botteghino – ha spiegato Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia, che produce Odissea – per scusarci personalmente soprattutto con chi giungeva da lontano e non aveva avuto notizia della sospensione. Dopo un iniziale nervosismo, vedendo anche le condizioni del fiume, tutti si sono resi conto di come fosse stato fatto il possibile per evitare disagi”.

Già il giorno prima, sabato, la pioggia abbattutasi sulla zona dell’Alcantara – prevista anche se non si attendeva un temporale di quella portata – aveva costretto gli organizzatori, in accordo con l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara e il Parco botanico e geologico delle Gole, a sospendere gli spettacoli e la notizia era stata subito diffusa sui canali social di Buongiorno Sicilia.

Box Office, inoltre, aveva inviato delle informative specificando nelle stesse che le due recite sarebbero state recuperate martedì 19 agosto, negli stessi orari, utilizzando gli stessi biglietti virtuali o cartacei già ricevuti. Nella nota veniva spiegato inoltre come accedere ai rimborsi, da richiedere scrivendo all’email internet@boxol.it .

Anche per le recite sospese ieri è stata programmata una data di recupero, fissata per il prossimo 3 di settembre. Se avete acquistato i biglietti on line, vi giungerà una email di Box Office per cambiare data o ottenere il rimborso. Altrimenti occorrerà recarsi nei punti vendita dove avete effettuato l’acquisto.

Si ricorda comunque che, per qualsiasi informazione sull’Odissea, si potranno inviare messaggi Whatsapp al 347 638 0512. E per avere costantemente notizie sullo spettacolo delle Gole, basterà seguire le pagine Facebook di Buongiorno Sicilia e dell’Odissea di Omero.

Gli indirizzi sono https://www.facebook.com/AssociazioneBuongiornoSicilia/

e https://www.facebook.com/OdisseaDiOmeroOfficial/.